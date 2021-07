Triebwerksbrand bei Boeing 747-8F - Notlandung

Eine Maschine der UPS musste aufgrund eines Triebwerksbrandes kurz nach dem Start in Hongkong zum Flughafen zurückkehren.

Als Flug 5X-3 sollte die Boeing 747-8F mit der Kennung N624UP am 20. Juli von Hongkong nach Dubai fliegen. Doch kurz nach dem Start geriet in einer Höhe von 1.500 Fuß Triebwerk Nummer 1 in Brand. Die Piloten arbeiteten die Checklisten ab und aktivierten beide Feuerlöscheinheiten für die Turbine. Dennoch blieb die Feuerwarnung weiter aktiv.

Die Notlandung in Hongkong erfolgte rund 15 Minuten nach dem Start, wobei die Einsatzkräfte am Boden feststellten, dass Triebwerk Nummer 1 tatsächlich noch immer brannte. Die Flughafenfeuerwehr erstickte die Flammen schließlich. Durch den Brand wurde auch die Tragfläche erheblich beschädigt.

Experten sollen nun die Ursache des Zwischenfalls klären.

(red)