AUA-Flug von Washington nach Wien: Mayday-Call nach Triebwerksausfall

Am 17. April sollte die Boeing 767-300ER der Austrian Airlines (AUA) einen Transatlantikflug von Washington nach Wien durchführen. Doch bereits kurz nach dem Start erklärten die Piloten über Funk eine Luftnotlage (Mayday) und gaben als Grund dafür den Ausfall des linken Triebwerks an. Laut "Aviation Herald" befanden sich 163 Menschen an Bord der Maschine.

Wie die Radardaten von Flightradar24 zeigen, flog die Maschine anschließend in 14.000 Fuß Warteschleifen und landete schließlich rund 30 Minuten nach dem Start wieder sicher auf dem Flughafen Dulles in Washington.

Die Maschine befindet sich nach wie vor in Washington.

(red)