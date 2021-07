Wachsende Passagierzahlen – Flughafen München weitet Serviceangebot deutlich aus

In beiden Terminals, im München Airport Center (MAC) und im Besucherpark haben insgesamt mehr als 20 Restaurants und Bars, rund 45 Shops und sechs Autovermietungen geöffnet. Welche Geschäfte und Restaurants aktuell ihren Service anbieten, erfahren Fluggäste unter www.munich-airport.de/we-are-open

Angesichts des anziehenden Verkehrs wird der Flughafen München auch wieder zu einem gefragten Standort für neue und innovative Konzepte von Einzelhandel und Gastronomie: So geht im MAC (Ebene 03 am Übergang zum T1) der „Hard Rock Cafe Munich Airport Rock Shop” an den Start. Rockmusik-Fans können sich dort mit den weltweit bekannten Sammler- und Erinnerungsstücken aus dem Hard Rock Cafe eindecken. Auch in der Gastronomie am Airport gibt es bereits seit Mai einen attraktiven Neuzugang: „dean&david“, ein Münchner Unternehmen, das für gesunde Lebensmittel, hochwertige Zutaten und nachhaltigen Konsum steht, bietet im Terminal 2, Ebene 04 nach der Sicherheitskontrolle unter anderem Salate, Bowls oder Smoothies.

Außerdem wird nun den Passagieren im „MyDutyFree“ im Terminal 2, Ebene 04, ein neuer Service geboten: In einem mit Theke und Stühlen ausgestatteten „Hospitality Bereich“ können die Kunden sich in entspannter Atmosphäre über Produkte informieren und beraten lassen.

Fluggäste, die einen exklusiven Service wünschen, können auch wieder die Lounges im kürzlich wiedereröffneten Terminal 1 nutzen – vorrübergehend noch mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Die Airport Lounge Europe (Modul D) ist täglich von 5:00 bis 13:30 Uhr, die Airport Lounge World (Modul B) täglich von 10:00 bis 18:30 Uhr geöffnet. Auch der VipWing im Terminal 1 (Modul E) steht den Reisenden wieder zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Lounges gibt es auf den Webseiten www.munich-airport.de/airportloungeworld und www.munich-airport.de/airportloungeeurope. Informationen zum VipWing sind unter dem Link www.munich-airport.de/vipwing zu finden.

Um die Zeit am Flughafen optimal planen und nutzen zu können, haben Fluggäste unter www.munich-airport.de/wartezeiten die Möglichkeit, sich die aktuellen Wartezeiten an den Sicherheits- und Passkontrollen in den Terminals 1 und 2 anzeigen zu lassen. Informationen zum jeweiligen Check-in-Standort bekommen Reisende bei Ihrer Airline sowie auf der Homepage des Airports unter www.munich-airport.de/fliegen-umsteigen.

Welche Parkmöglichkeiten derzeit am Münchner Flughafen bestehen, erfahren Fluggäste über das Online-Buchungsportal www.parken.munich-airport.de

Ausführliche Informationen für einen sicheren Reiseantritt in Zeiten der Pandemie bietet der Münchner Flughafen auf seiner Website unter www.munich-airport.de/reisehinweise. Darüber hinaus steht Reisenden in beiden Terminals sowie im MAC ein breites Angebot an Corona-Testmöglichkeiten zur Verfügung. Nähere Informationen dazu unter www.munich-airport.de/coronatest

