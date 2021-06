Flughafen München nimmt Terminal 1 wieder in Betrieb

Anzahl der Flüge und Passagiere am Münchner Airport legt wieder zu, viele Geschäfte und Restaurants sind wieder offen.

Die sinkenden Inzidenzwerte und die fortschreitende Impfkampagne sowie die damit verbundenen Erleichterungen im Reiseverkehr haben zu einer Belebung des Luftverkehrs am Münchner Airport geführt. So verzeichnete der Flughafen zum Abschluss der Pfingstferien am vergangenen Sonntag mit rund 400 Flügen und 36.000 Passagieren das größte Verkehrsaufkommen seit einem Dreivierteljahr.

Aufgrund der steigenden Nachfrage wird das Terminal 1 am 23. Juni 2021 wieder in Betrieb genommen. Alle dort ansässigen Airlines, die vorübergehend ins Terminal 2 ausgelagert waren, werden wieder zurückkehren – lediglich Eurowings bleibt vorübergehend noch im Terminal 2.

Die Lufthansa wird ihr Langstreckenangebot ab München schrittweise wieder erweitern. So nimmt die Airline im Juli ihre Nordamerika-Routen nach Boston, New York (JFK), Charlotte und Vancouver wieder auf. Derzeit steuert Lufthansa mit Newark, Chicago, Los Angeles, Denver und Seoul fünf Langstreckenziele vom Münchner Flughafen aus an.

Im August kehren mit Tokio, Washington, Shanghai und Osaka vier weitere Fernreiseziele in den Münchner Lufthansa-Flugplan zurück. Insgesamt wird Lufthansa dann 13 Langstreckenziele ab München mit Flugzeugen vom Typ Airbus A350 anbieten. United Airlines hat ihren Liniendienst nach San Francisco wieder aufgenommen und wird noch im Juni die Strecken nach Washington und Chicago auf jeweils eine tägliche Verbindung aufstocken. Ab Anfang Juli wird United auch ihre Flüge von München nach Newark wieder aufnehmen.

Aufgrund der jüngsten Lockerungen der pandemiebedingten Beschränkungen wächst auch das Gastronomie- und Einzelhandelsangebot am Münchner Airport: So haben viele Restaurants auch ihre Innenbereiche wieder geöffnet. Auch zahlreiche Shops am Airport stehen den Kunden wieder zur Verfügung. Welche Geschäfte und Restaurants aktuell geöffnet haben, erfahren Fluggäste unter www.munich-airport.de/we-are-open

„Wir sehen jetzt eindeutig wieder mehr Leben an unserem Airport. An den angebotenen Verbindungen ist auch zu erkennen, dass diese steigende Nachfrage nicht nur von Urlaubsreisenden gespeist wird. Da geht es um familiäre Begegnungen, kulturellen und wirtschaftlichen Austausch, um Zusammentreffen von Sportlern und Wissenschaftlern oder auch um Ausbildungen und Praktika, bei denen junge Menschen erste internationale Erfahrungen sammeln. Hier wird deutlich, wie unverzichtbar der weltweite Luftverkehr ist, weil er unterschiedlichste Mobilitätsbedürfnisse befriedigt“, erklärt Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH.

Welche Flugziele von München aus gegenwärtig erreichbar sind, können Fluggäste der fortlaufend aktualisierten Website www.munich-airport.de/aktuelle-ziele entnehmen. Passagiere können sich über ihren jeweiligen Check-in-Standort bei Ihrer Airline vor Ort sowie auf der Homepage des Airports unter www.munich-airport.de/fliegen-umsteigen informieren. Welche Parkmöglichkeiten derzeit am Münchner Flughafen bestehen, erfahren Fluggäste über das Online-Buchungsportal www.parken.munich-airport.de

Mit einer Vielzahl von Maßnahmen sorgt der Münchner Flughafen in Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden für einen umfassenden Infektionsschutz für Passagiere und Mitarbeiter. Alle Reisenden sind angehalten, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Innerhalb von Gebäuden gilt weiterhin eine Maskenpflicht – im Außenbereich des MAC-Forums wurde sie aufgehoben.

Ausführliche Informationen für einen sicheren Reiseantritt in Zeiten der Pandemie bietet der Münchner Flughafen auf seiner Website unter www.munich-airport.de/reisehinweise . Darüber hinaus steht Reisenden am Münchner Flughafen ein breites Angebot an Corona-Testmöglichkeiten zur Verfügung. Nähere Informationen dazu unter www.munich-airport.de/coronatest

(red / MUC)