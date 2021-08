AEROS 2021 - South European Show and Exhibition

Die meisten Airshows sind dieses Jahr wegen COVID abgesagt worden, genau wie letztes Jahr. Und die, die doch stattfinden, sind meist weit von Österreich entfernt. In zwei Wochen findet jedoch nahe der österreichischen Grenze eine internationale Flugschau statt. Am Sonntag, den 15. August, erheben sich in Maribor, Slowenien, donnernde Jets wieder in ihr luftiges Element.

In diesem Jahr feiern die Slowenen 30 Jahre Unabhängigkeit und vor 45 Jahren wurde der Flughafen Maribor eröffnet. Zudem ist es heuer 135 Jahre her, dass der italienisch-slowenische Flugpionier und Flugzeugkonstrukteur Edvard Rusjan geboren wurde. Alles gute Gründe, um ein entsprechendes Luftfahrt-Event zu organisieren.

Nach Angaben der Organisatoren werden Flugzeuge der Luftstreitkräfte Sloweniens, Kroatiens, Ungarns, Italiens, Tschechiens, Österreichs und der USA an dem Luftfahrtprogramm teilnehmen, darunter Staffeln wie die Frecce Tricolori, Wings of Storm. Saab Gripen, zwei L-159 Alcas, eine PC-9 und Alouette 3. Mehrere Oldtimer und der sehr erfahrene Kunstflugpilot Zoltan Vereš werden ebenfalls zugegen sein.

Details:

Sportflugplatz Skoke, Maribor (auf der gegenüberliegenden Seite des Flughafens Maribor).

Letališka cesta 30

2204 Miklavz na Dravskem Polju, Slowenien

Sonntag, 15. August 2921

09.00 - 19.00 Uhr (Dynamic Show von 12.00 bis 17.30 Uhr)

Eintritt

Vorverkauf Bei der Veranstaltung

Einzelperson EUR 9,90 EUR 12,00

Familie EUR 24,00 EUR 30,00

Kinder EUR 5,00 EUR 5,00

Vorverkauf auf www.mojekarte.si und www.aeros.si.

Kostenloses Parken in 1 km Entfernung von der Veranstaltung, kostenlose Kinderanimation

Scharfe Gegenstände, Essen, Getränke und Haustiere sind verboten. Klappstühle können mitgebracht werden

COVID Einzelheiten:

Einreise nach Slowenien und zur Veranstaltung - nur möglich mit Nachweis von:

1. Einem negativen PCR-Test (der nicht älter als 72 Stunden sein darf) oder

2. Ein negativer Schnelltest (der nicht älter als 48 Stunden sein darf) oder

3. Ein Bestätigungszertifikat, dass man COVID 19 überwunden hat (nicht älter als 6 Monate) oder

4. Eine Impfbescheinigung für COVID 19.

ACHTUNG: DIE BESTIMMUNGEN KÖNNEN SICH KURZFRISTIG ÄNDERN!

Bei der Flugshow wird es vor dem Eingang eine mobile Einheit für Schnelltests geben. Außerdem wird ausreichend Platz für Besucher zur Verfügung stehen, um Abstand zu halten.

Für weitere Informationen:

Www.aeros.si

Facebook: Aeros Air Show

Detaillierte Anfahrtsbeschreibung aus Österreich:

- Vor Maribor an der Kreuzung Dragučova wählen Sie die Richtung Zagreb (Deutsch: Agram), Ljubljana (Deutsch: Laibach), Celje

- Nach 11 km wählen Sie die Ausfahrt Slivnica, Rogoza, Flughafen

- Fahren Sie geradeaus über die Kreuzung in Richtung des internationalen Flughafens

- Die Beschilderung führt Sie dann zum Parkplatz

(red RE, HP)