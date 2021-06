Slovak International Air Fest soll stattfinden

Anstatt wie üblich in Sliac soll das SIAF dieses Mal in Malatzka (Malacky) nahe der österreichischen Grenze über die Bühne gehen. In knapp drei Monaten am 4. und 5. September sollen die donnernden Jets das Publikum begeistern.

In einer Mitteilung vom 26. Mai zeigt man sich überzeugt, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Es werde ein Covid-Sicherheitskonzept geben. Aufgrund der sich ständig verändernden Situation würden die Maßnahmen laufend angepasst.

Details sollen so bald wie möglich bekannt gegeben werden. Fix sei allerdings schon jetzt, dass beim Eintritt ein negativer Covid-Test vorgelegt werden muss.

(red)