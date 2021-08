Emirates präsentiert Sonderlackierung

Emirates begeht den 50. Jahrestag der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit einer Sonderlackierung einiger ihrer Airbus A380- und Boeing 777-300ER-Maschinen. Auf dem Flugzeugrumpf ist an beiden Seiten in arabischer und englischer Sprache der Schriftzug „United Arab Emirates 50“ zu sehen.

Im Jubiläumsschriftzug ist der Name der Airline so platziert, dass er gleichzeitig auch den Namen des Landes vervollständigt. Emirates trägt die Flagge der Nation und damit deren Ambitionen, Tradition und die inspirierende Erfolgsgeschichte in jeden Winkel ihres Streckennetzes und unterstreicht so ihre Zugehörigkeit zu den VAE. Wie die VAE, Heimat und Drehkreuz von Emirates, hat sich auch die Airline selbst in relativ kurzer Zeit entwickelt und international etabliert.

Die Form der Zahl „50“ in der Lackierung zeigt dynamische und elegante Linien, die die verschiedenen Stationen der Geschichte des Landes veranschaulichen. Die kontinuierlichen Wirbel und Kurven stehen für die Eigenschaften und Errungenschaften der VAE in den letzten 50 Jahren. Das offizielle „Year of the Fiftieth“-Logo ist ebenfalls in der „0“ der „50“ eingekreist.

Das erste Flugzeug mit der Jubiläumslackierung mit der Kennung A6EVG absolvierte Anfang dieser Woche seinen Erstflug nach Frankfurt. Im Laufe des nächsten Monats werden weitere Flugzeuge mit der Jubiläumslackierung versehen. Die Anbringung des Schriftzuges im Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre dauert im Durchschnitt drei Tage und erfordert bis zu 14 Mitarbeiter. Die Flugzeuge mit der Sonderlackierung werden in den nächsten Wochen unter anderem in Los Angeles, London, Washington D.C., New York, München, Zürich und Paris zu sehen sein.

(red / EK)