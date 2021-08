Emirates und Airlink erweitern Partnerschaft

Emirates und Airlink haben die Ausweitung ihrer bestehenden Partnerschaft zu einem unilateralen Codeshare-Abkommen bekannt gegeben, das Reisenden von und nach Südafrika bequemen Zugang zu mehr als 40 inländischen und regionalen Zielen in 12 afrikanischen Ländern bietet.

Das erweiterte Codeshare-Abkommen gewährleistet Emirates-Kunden eine Konnektivität, die von keiner anderen Fluggesellschaft in Afrika angeboten wird, und ergänzt die langjährige Partnerschaft zwischen Emirates und South African Airways. Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Emirates seine Flüge nach Südafrika wieder aufnimmt und seine Aktivitäten ausweitet, um den Kunden eine verbesserte Anbindung an die Gateways Johannesburg, Kapstadt und Durban zu bieten. Die neue Codeshare-Verbindung zwischen Emirates und Airlink bietet wettbewerbsfähige Tarife, kombinierte Ticketausstellung und nahtlosen Gepäcktransfer beim Umsteigen zwischen beiden Fluggesellschaften.

Kunden, die nach Südafrika reisen, können nun von Johannesburg, Kapstadt und Durban zu inländischen Zielen wie Bloemfontein, George, Upington, Nelspruit, Hoedspruit, Kimberley, Skukuza, Pietermaritzburg, Richards Bay, Sishen, Mthatha und Port Elizabeth, sowie zu vielen anderen Destinationen im südlichen Afrika, darunter Gaborone, Kasane, Vilanculos, Lubumbashi, Dar es Salaam, Entebbe, Maseru, Antananarivo, Pemba, Tete, Maun, Victoria Falls, Walvis Bay, Maputo, Windhoek, Harare, Lusaka, Ndola, Bulawayo und Livingstone umsteigen.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline, dazu: "Die Ausweitung der Partnerschaft zwischen Emirates und Airlink ist ein wichtiger Schritt nach vorne in unserer Beziehung. Unser neues Codeshare-Abkommen verbessert unser Serviceangebot und die Flexibilität für Kunden, die über unsere Gateways im südlichen Afrika hinaus reisen, und bietet ihnen unvergleichliche Optionen für Freizeitziele. Wir sind bestrebt, unsere Aktivitäten in Südafrika auszubauen, und hoffen, dass wir mit den starken Verbindungsmöglichkeiten, die wir gemeinsam mit Airlink anbieten, dazu beitragen können, die Erholung der lokalen Reise- und Tourismusbranche voranzutreiben. Unsere Codeshare-Partnerschaft mit Airlink ergänzt die wertvolle Geschäftsbeziehung zwischen Emirates und South African Airways, deren Fortsetzung wir sehnlichst erwarten, sobald die Fluggesellschaft ihren Betrieb wieder aufgenommen hat."

Rodger Foster, Chief Executive Officer und Managing Director von Airlink, ergänzt: "Diese spannende Entwicklung ist eine überwältigende Bestätigung für Airlink. Wir sind erfreut, geehrt und privilegiert, dass Emirates Airlink als Partner für das südliche Afrika ausgewählt hat. Emirates bedient alle unsere Quellmärkte, und gemeinsam sind wir in der Lage, einen wichtigen Zugang zu Airlinks umfassendem Netzwerk von Destinationen im südlichen Afrika zu schaffen und die dringend benötigte Konnektivität zu bieten, die Afrika mit der Welt und die Welt mit Afrika verbindet. Der Tourismus- und der Luftverkehrssektor sind von der Pandemie und den damit verbundenen Sperrungen und Reiseverboten am stärksten betroffen. Wir gehen davon aus, dass mit der weltweiten Impfung die aufgestaute Nachfrage nach Reisen befriedigt wird und mehr Kunden die besonderen Reiseziele, die Airlink anfliegt, besuchen wollen."

Kunden können ihre Reisen mit beiden Fluggesellschaften auf emirates.com, über Online-Reisebüros sowie über lokale Reisebüros buchen.

(red / EK)