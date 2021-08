Eurowings kassiert jetzt für Trolleys an Bord

Eurowings passt die Handgepäck-Regeln in ihrem Einstiegstarif BASIC wie andere Airlines auch dem internationalen Branchenstandard an. Bei Flugbuchungen ab dem 31. August 2021 können Passagiere mit BASIC-Tarif ein kleines Handgepäckstück an Bord nehmen. Das entspricht zum Beispiel einer Laptoptasche, einer mittelgroßen Handtasche oder einem Business-Rucksack. Die Maße dieses Gepäckstücks für die persönlich notwendigen Dinge an Bord sind künftig deutlich größer als zuvor: Anstelle der bisher erlaubten 40x30x10 cm sind die erweiterten Maße dafür jetzt 40x30x25 cm. Größeres Handgepäck, wie beispielsweise Trolleys, sind im BASIC-Tarif künftig nicht mehr automatisch enthalten. Selbstverständlich können Gäste im BASIC-Tarif weitere Leistungen zu ihrem Flug hinzu buchen – etwa ein größeres Handgepäckstück bis zu 8kg (schon ab 10 Euro), wie zum Beispiel einen Trolley mit den Maßen 55x40x23 cm, heißt es.

Mit dieser Anpassung grenzt Eurowings den Einstiegstarif BASIC stärker gegen die Tarife SMART und BIZclass ab. Eurowings Gäste sollen künftig nur noch für die Leistungsbestandteile zahlen, die sie explizit wünschen und können so zu maximal attraktiven Konditionen fliegen. Bestehende Buchungen sind von der neuen Handgepäckregel nicht betroffen, wird in der Aussendung blumig formuliert.

Fluggäste, die sich dafür entscheiden, ein zweites großes Handgepäckstück dazuzubuchen, profitieren außerdem vom „Priority-Boarding", das heißt sie können bereits als eine der ersten Gäste ins Flugzeug einsteigen – ein schnelles und einfaches Verstauen der Gepäckstücke ist so garantiert, wird betont.



Die Anpassung im BASIC-Tarif soll auch zu weniger Staus an den Handgepäckfächern führen und damit ein schnelleres Ein- und Aussteigen ermöglichen. Erhebungen zeigen, dass Handgepäck nach wie vor einer der Haupttreibern für Verspätungen ist, etwa wenn Trolleys nach dem Boarding wegen überfüllter Gepäckfächer nachträglich in den Frachtraum verladen werden müssen. Der neugestaltete BASIC-Tarif mit reduziertem Handgepäck trägt entscheidend dazu bei, die Prozesse an Bord weiter zu beschleunigen.

(red / EW)