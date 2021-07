Eurowings Discover zu Erstflug abgehoben

Lufthansa positioniert Eurowings verstärkt als Ferienflieger; 15 weitere Ziele auf der Mittel- und Langstrecke in 2021 - Punta Cana und Windhoek ab 9. und 10. August

Der neue Ferienflieger der Lufthansa Group hat am 16. Juni diesen Jahres die Flugbetriebsgenehmigung vom Luftfahrt-Bundesamt erhalten und nimmt seinen Flugbetrieb wie geplant im Sommer unter der Flugkennung „4Y“ auf. Als erstes Ziel steht Mombasa im Flugplan.

Neben den Sonnenzielen Mombasa und Sansibar steuert Eurowings Discover ab 9. August Punta Cana und ab 10. August Windhoek an. Ab 30. September geht es dann von Frankfurt aus nach Las Vegas und ab 1. Oktober auf die Trauminsel Mauritius. Mit dem Winterflugplan kommen ab November dann noch Bridgetown (1.11.), Cancún (1.11.), Varadero (2.11.) und Montego Bay (3.11.) hinzu.

Außerdem erweitert die Airline ihr Angebot ab November 2021 um ein attraktives Mittelstreckenangebot: So geht es von Frankfurt aus auf die Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa sowie nach Hurghada und Marsa Alam in Ägypten und Marrakesch in Marokko. Ab Sommer 2022 startet Eurowings Discover zudem aus dem Drehkreuz München auf der Kurz,- Mittel- und Langstrecke.

(red / LH)