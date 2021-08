FACC im 1. Halbjahr 2021 zurück in der Gewinnzone

Nach dem herausfordernden Jahr 2020 zeichnet sich am Luftfahrtmarkt wieder Stabilität ab. Die FACC AG hat in der Pandemie rasch und fokussiert auf die geänderten Marktbedingungen reagiert und nützt die Branchenerholung nun konsequent. Der Halbjahresumsatz 2021 in Höhe von 240,2 Mio. EUR ist im Plan und spiegelt die Markterholung wider. Mit dem umgesetzten Maßnahmenpaket erzielte das Unternehmen einen Turnaround von 37,3 Mio. EUR und ein Halbjahresergebnis von 2,9 Mio. EUR.