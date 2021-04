FACC stellt PURE CABIN vor

Die Coronapandemie hat unser aller Leben verändert – Menschen möchten sich sicher fühlen, der Hygienefaktor hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mit PURE CABIN schuf das FACC nach eigenen Angaben eine innovative, antimikrobielle Oberflächenbeschichtung für Flugzeugkabinen. FACC wird die Innovation Ende April auf der MRO Americas, einer internationalen Fachmesse für Wartung, Reparatur und Generalüberholung in der Luftfahrttechnik in Orlando, USA, dem Markt vorstellen.

Sicherheit – ein Wort, dem heutzutage eine besondere Bedeutung zukommt. Bei vielen Dingen, die früher völlig bedenkenlos waren, fragt man sich nun: Wie sicher ist es? Menschen sind haptische Wesen, der Tastsinn spielt eine prägende Rolle in der Wahrnehmung und Erfahrung unserer Welt. Die Coronapandemie veränderte nicht nur unser Sicherheitsgefühl, sondern auch unseren Umgang mit Oberflächen. Die Angst vor Kontamination kann beispielsweise dazu beitragen, dass sich Menschen in Flugzeugkabinen weniger sicher fühlen als zuvor. Diese veränderte Einstellung zu der Berührung von Materialien und Gegenständen ist eine neue Realität und wird auch nach dem Ende der kritischen Phasen der Pandemie – zumindest für eine gewisse Zeit – bestehen bleiben.

Sicherheit aus FACC Hand

Dass für FACC Innovation kein leeres Schlagwort ist, sondern in ihrer Konzern-DNA liegt, beweist das Aerospace-Unternehmen mit seinem neuesten Produkt: Mit PURE CABIN hat FACC eine Lösung entwickelt, die Oberflächen effektiv und nachhaltig von allen Virustypen, Bakterien sowie Pilzen befreit und Passagieren ihr unbeschwertes Flugerlebnis zurückgibt. „Mit PURE CABIN kann nicht nur ein neuer, noch höherer Hygienestandard erreicht werden – die Fluggäste können sich nun wieder völlig entspannt und bedenkenlos auf ihre Reise begeben und ihren Flug genießen. Und dazu gehört es nun einmal auch, mit einem guten Gefühl sein Gepäck in der Ablage zu verstauen, es sich auf seinem Platz gemütlich zu machen, die Tischvorrichtung herunterzuklappen, das Licht einzustellen und vieles mehr“, weiß FACC CEO Robert Machtlinger.

Die permanente photokatalytische Oberflächenlösungen aus FACC-Hand basiert auf dem TiO2 Plus Metallkomplex und wurde für Line-Fit-Kabinenprodukte und Nachrüstkabinenanwendungen entwickelt. PURE CABIN ist völlig bedenkenfrei für die Gesundheit: Die Stoffe sind weder toxisch, noch bestehen sie auf Biozidbasis. Zudem ist eine Anwendung auf allen Oberflächen möglich: Egal ob auf Laminat, Leder, Metall, Spritzguss, Gewebe oder andere Materialien – die spezielle Lösung sorgt in weniger als 10 Minuten für absolute Virenfreiheit – und das bis zu einem Jahr! Darüber hinaus punktet PURE CABIN mit einer schnellen, einfachen Handhabung: Nach der Reinigung der Oberflächen trägt man die Lösung auf das jeweilige Material auf, lässt sie fünf Minuten lang einwirken und kann anschließend mit der beigelegten Speziallampe kontrollieren, ob man alle Stellen erwischt hat. Die Wirksamkeit von PURE CABIN wurde in einem professionellen standardisierten ISO-Testverfahren von unabhängigen Laboratorien, wie etwa dem OFI, durchgeführt und bestätigt.



Aftermarket-Services stärken

Mit PURE CABIN schuf FACC ein weiteres schlagkräftiges Produkt für die „Aftermarket Services“. „Als Hightech-Unternehmen mit Führungsanspruch wollen wir uns stets weiterentwickeln. PURE CABIN trägt nicht nur wesentlich zur Flugsicherheit bei – und das auch nach der Coronapandemie – sondern verstärkt zusätzlich unsere stabile Position im wachsenden Bereich der Aftermarket Services“, untermauert Christian Mundigler, Vice President der FACC Aftermarket Services. „Unser Ziel ist, anhand von innovativen Lösungen wie PURE CABIN, die Mobilität der Zukunft noch sicherer zu gestalten und so für ein Reisegefühl zu sorgen, das den Unterschied macht“, so Mundigler abschließend. Partner bei der Entwicklung der PURE CABIN Lösung war das oberösterreichischen Unternehmen Pigmentsolution GmbH.

(red / FACC)