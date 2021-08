Köln/Bonn einer der „Best Regional Airports“ Europas

Der Köln Bonn Airport wurde bei den diesjährigen „Skytrax World Airport Awards“ in der Kategorie „Best Regional Airports in Europe 2021“ mit dem 3. Platz ausgezeichnet. Im weltweiten Vergleich belegte Köln/Bonn in dieser Kategorie Platz 8 und zählt damit zu den Top 10. „Regional Airports“ beschreibt Flughäfen, die nationale und kontinentale sowie vereinzelt interkontinentale Flüge anbieten.

„Dass wir in diesem ganz besonderen Jahr den 3. Platz unter den ‚Best Regional Airports in Europe‘ erreicht haben, macht uns sehr stolz. Unser Dank gilt unseren Partnern und besonders unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch in herausfordernden Zeiten jeden Tag großen Einsatz zeigen“, sagt Torsten Schrank, Geschäftsführer der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Die renommierten „Skytrax World Airport Awards“ werden jährlich in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Das britische Marktforschungsinstitut Skytrax befragt Fluggäste unter anderem zu Kriterien wie Familienfreundlichkeit, Shopping-Angebot und Service-Qualität an den Flughäfen. Auch in den vergangenen Jahren war Köln/Bonn beim Branchenpreis immer wieder auf den vorderen Plätzen mit dabei, darunter viermal auch auf dem ersten Platz in 2014, 2015, 2016 und 2019.

(red / CGN)