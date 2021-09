Buchneuerscheinung: "Remote, small but essential"

Abseits von bekannten Großflughäfen beschäftigt sich dieses Buch mit kleinen und eher unbekannten Flughäfen (selbst für eingefleischte Aviation-Afficionados), welche sich in entlegenen Gegenden befinden und über Linienflüge an andere Flughäfen angebunden sind.

Die portraitieren Airports sind nach Ansicht des Autors deshalb so interessant da sie eine unverzichtbare Infrastruktur für die lokale Bevölkerung darstellen, um nebst der medizinischen Versorgung auch ethnischen Verkehr, Tourismus und den Anschluss an die Welt zu gewährleisten und weil alternative Verkehrsträger nicht vorhanden beziehungsweise nur sehr schwach ausgeprägt sind.

In dem Buch findet man unter anderem den weltweit nördlichsten kommerziell betriebenen Flughafen, den einzigen Flughafen auf der Welt, der den Strand als Landebahn nutzt sowie jene Flughäfen die durch den kürzesten Linienflug der Welt miteinander verbunden sind. Das Buch ist im Eigenverlag erschienen und auf Amazon erhältlich.

Doch wie kam es dazu, dass sich Haselsteiner mit diesem Thema überhaupt befasst hat? "Ich bin ursprünglich aus Ybbs an der Donau und bin seit meiner Kindheit ein Fan der zivilen Luftfahrt. Dies hat dazu geführt, dass ich in vielen Sommermonaten Ferialjobs am Flughafen Wien gemacht habe, um "so richtig" in die Luftfahrtszene einzutauchen und Kerosin zu schnüffeln. Ich war damals in der Gepäckabfertigung, Gepäckfahrer am Vorfeld sowie in der Fracht tätig. In meinem BWL-Studium habe ich mich u.a. auf Transportwirtschaft und Logistik spezialisiert und dort meine Diplomarbeit zum Thema "Low-Fare-Carrier und ihr Beitrag zur Verkehrserschließung Osteuropas" im Jahr 2005 geschrieben. Danach ging es über einen Umweg zu meinem ersten fixen Job in der Luftfahrt, nämlich bei der Flughafen Wien AG in die Abteilung Aviation Marketing", schildert der Autor im Gespräch mit "Austrian Wings".

Bei seinen beruflichen Tätigkeiten konnte der Autor seine Passion fürs Fliegen ausleben: "Privat bin ich außerdem ebenfalls sehr gerne mit dem Flugzeug unterwegs und versuche immer wieder auch mal spezielle Airlines, Airports und Routings auszuprobieren und zu entdecken. Zu meinen besonderen Erlebnissen zählen hier ein Inlandsflug mit einer Shorts 360 in Panama, der Portugiesische Milk-Run-Flight mit Sevenair auf einer Dornier 228, mit dem Wasserflugzeug in den Malediven unterwegs sowie ein Trip nach Dushanbe mit Turkish Airlines. Meine Leidenschaft für die Luftfahrt hat dazu geführt meinen lang ersehnten Wunsch nun endlich umzusetzen und ein Buch darüber zu schreiben. Für mich und auch aus der Sicht der Transportwirtschaft sowie der Ökonomi leisten Regionalflughäfen einen wesentlichen Beitrag für die lokale Bevölkerung. Diese Airports wird im Vergleich der großen Hubs zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und gehen in den Medien etwas unter obwohl sie von so immenser Bedeutung sind. Daher habe ich mich in diesem Buch jenen Flughäfen gewidmet, welche a) im Jahr 2020 weniger als 200.000 Passagiere abgefertigt hatten, b) über Linienflugverbindungen verfügen und c) sich in sehr entlegenen Gegenden befinden, sprich durch andere Verkehrsträger gar nicht oder nur sehr schwer erreichbar sind."

