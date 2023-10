Buchtipp mit Verlosung: Fliegen aus dem Cockpit beantwortet

Austrian Wings Lesern ist Hans-Georg Rabacher längst kein Unbekannter mehr. Schon vor mehr als 10 Jahren stellte er seine Fähigkeiten als Autor unterwegs, als er auf Austrian Wings die Punktlandung "Der feine Unterschied: Sicherheits- versus Notlandung" publizierte. Mittlerweile folgten die Bücher "Fliegen als Job - alles über Flugbegleiter" und "Fliegen aus dem Cockpit beantwortet", das bereits im Juli 2020 auf den Markt kam.

Den letztgenannten Titel gibt es jetzt auf Austrian Wings zu gewinnen - das ideale Weihnachtsgeschenk für einen selbst oder zum Weiterschenken.

Beantworten Sie einfach folgende Frage: "Wie heißt Österreichs großer Flugpionier aus dem Sudetenland, dessen Familie 1945/46 von der Tschechoslowakei auf Basis der menschenverachtenden Benes-Dekrete enteignet und vertrieben wurde und der in Salzburg eine neue Heimat fand, wo er auch begraben liegt."

Die Antwort schicken Sie bitte per E-Mail bis Dienstag, 10. Oktober 2023, 12 Uhr, an wings (at) austrianwings.info.

Aus allen richtigen Einsendern verlosen wir drei Exemplare des Buches "Fliegen aus dem Cockpit beantwortet". Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Der Rechtsweg sowie eine Barablöse des Gewinns sind ausgeschlossen.

Hinweis im Sinne der Transparenz: Die zu verlosenden Exemplare wurden uns vom Autor Hans-Georg Rabacher kostenlos zur Verfügung gestellt - vielen Dank dafür.

(red)