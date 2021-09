Eurowings feiert Erstflug nach Valencia

Kurz vor Herbstanfang nimmt Eurowings ein beliebtes Sonnenziel ab Hamburg Airport neu auf: Ab sofort fliegt die Fluggesellschaft zweimal wöchentlich in die spanische Großstadt Valencia. Bis September lockt die Stadt am Mittelmeer mit Temperaturen bis zu 30 Grad und ist daher das perfekte Urlaubsziel für alle, die im Herbst nochmal Sonne tanken möchten. Tickets sind unter www.eurowings.com, über die Eurowings App sowie im Reisebüro buchbar. Neben dieser Verbindung plant Eurowings im Winter zwei weitere Erstflüge: Göteborg und Marrakesch. Indes kritisieren immer Mediziner, dass Reisen und der Sommertourismus sich als absoluter Treiber der Corona-Pandemie erwiesen haben.

„Sobald der Herbst uns wieder kühlere Temperaturen beschert, sehnen sich viele Passagiere nach einer Verlängerung des Sommers. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass Eurowings mit Valencia ihr Flugangebot kurz vor Herbstanfang um ein neues Urlaubsziel mit Sonnengarantie erweitert", sagt Gesa Zaremba, Leiterin Airline & Traffic Development am Hamburg Airport. „Wer sich lieber fernab der Großstadt sonnt, kann mit Eurowings viele weitere Destinationen im Süden entdecken, dazu gehören u.a. beliebte griechische Regionen wie Korfu, Mykonos und Santorin."

„Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort Deutschlands Norden erstmals eine direkte Eurowings-Verbindung nach Valencia anbieten können – damit bauen wir unser breites Angebot an preiswerten Direktflügen weiter aus. Als Deutschlands führender Ferienflieger können unsere Kunden ab Hamburg unter mehr als 50 attraktiven Europazielen wählen", sagt Eurowings CEO Jens Bischof.

Mehr Vielseitigkeit im Winterflugplan 2021

Neben der neuen Verbindung in die spanische Großstadt Valencia kündigt Eurowings für den Winter 2021 zwei weitere neue Ziele ab Hamburg an: Ab 1. November 2021 fliegt die Fluggesellschaft sechsmal wöchentlich in die schwedische Großstadt Göteborg. Ab dem 6. November 2021 verbindet sie die Hansestadt zudem einmal wöchentlich mit Marrakesch im Südwesten Marokkos. Mit über 50 Zielen ist Eurowings die größte Fluggesellschaft am Hamburger Flughafen und bietet den Norddeutschen ein vielfältiges Flugangebot in ganz Europa: Neben beliebten und bekannten Urlaubsregionen in Griechenland, Spanien und der Türkei hat sie zum Beispiel auch Flüge nach Paris, Rom, Oslo und Prag im Programm.

(red / HAM)