Condor neu von Hamburg nach Samos

Condor weitet sein Engagement am Hamburg Airport aus: Die Fluggesellschaft feiert den Erstflug auf ihrer neuen Strecke nach Samos. Bei der griechischen Insel handelt es sich um ein komplett neues Ziel im Hamburger Flugplan, das vorher nicht direkt ab der Hansestadt angeflogen wurde und ab heute einmal pro Woche von Condor bedient wird. Indes steigen die Corona-Zahlen in Deutschland weiter, denn der Sommertourismus entpuppt sich - wie von etlichen Medizinern vorhergesagt - als bedeutender Treiber der Pandemie.

„Griechenland ist auch in diesem Jahr – wie schon 2020 – besonders beliebt bei den Norddeutschen. Wir freuen uns sehr, unser Angebot auf die griechischen Inseln um ein weiteres Urlaubsziel erhöhen zu können. Die Insel Samos bietet das, wonach sich viele Reisende sehnen: Strand, Meer, Berge – Sonne gibt es auf einer der sonnreichsten Inseln Griechenlands gratis dazu“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Flughafen Hamburg.

„Samos ergänzt das Flugangebot ab Hamburg zu den schönsten Mittelmeerzielen optimal und Gäste haben ab sofort damit die Möglichkeit direkt ab der Hansestadt mit Condor auf die griechische Urlaubsinsel zu fliegen“, so Tobias Schnitker, Head of Pricing & Revenue Short / Medium Haul. „Mit dem neuen Ziel freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit dem Hamburg Airport weiter zu stärken und den Menschen der Region noch mehr Destinationen als Urlaubsziel anzubieten.“

Samos: Paradies in der östlichen Ägäis

Samos ist mit einer Fläche von etwa 478 km² die achtgrößte Insel Griechenlands und liegt vor der Küste Klein-Asiens im Ägäischen Meer. Auf Samos finden Urlauber alles, was den Reiz Griechenlands ausmacht: Weinberge und Olivenhaine prägen die Landschaft, traumhafte Strände laden zum Sonnenbaden ein. Auch für Wanderer ist Samos ein echter Geheimtipp: Zwei große Gebirge erheben sich auf der Insel und laden dazu ein, bei strahlendem Sonnenschein erkundet zu werden.

Mit Condor zu Urlaubszielen in ganz Europa und der Türkei

Die Fluggesellschaft setzt diesen Sommer wieder auf Vielfalt: Insgesamt steuert Condor 19 beliebte Direktziele ab Hamburg an. Mit der Verbindung nach Samos fliegt die Fluggesellschaft ab sofort neun Urlaubsziele in Griechenland an, darunter beliebte Inseln wie Korfu, Kreta, Rhodos und Zakynthos. Condor verbindet die Hansestadt mit weiteren beliebten Sonnenzielen, wie zum Beispiel mit den kanarischen Inseln, Palma de Mallorca, Funchal und Hurghada.

