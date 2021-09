Johan Vanneste verlässt Flughafen Köln/Bonn auf eigenen Wunsch

Klaus-Dieter Scheurle, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flughafen Köln/Bonn GmbH: „Der Aufsichtsrat bedauert diesen Schritt von Herrn Vanneste sehr, hat aber großes Verständnis für seine Beweggründe und wünscht ihm für seine persönliche Zukunft alles Gute. Johan Vanneste hat den Flughafen in einer schwierigen Zeit übernommen und ihn erfolgreich durch die größte Krise im Luftverkehr geführt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Vanneste für die geleistete Arbeit und ist davon überzeugt, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung bis zum Ende des Jahres in bewährter Weise fortgesetzt wird.“

Johan Vanneste begründete seinen Entschluss gegenüber dem Aufsichtsrat mit Veränderungen in seinem persönlichen familiären Umfeld. Er wird nach Ende seiner Tätigkeit am Flughafen Köln/Bonn keine operative Verantwortung mehr in einem anderen Unternehmen übernehmen. Bis zu seinem Ausscheiden wird Johan Vanneste die Geschäfte der Flughafen Köln/Bonn GmbH gemeinsam mit Finanzgeschäftsführer Torsten Schrank leiten. Der Aufsichtsrat hat notwendige Schritte eingeleitet, um zeitnah eine Nachfolge zu finden.

Johan Vanneste (61) ist seit dem 1. Mai 2018 als Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der Flughafen Köln/Bonn GmbH tätig und verantwortet die operativen und technischen Bereiche, die Ground Services, die Vertriebsaktivitäten für Passage und Fracht sowie den Bereich Recht.

(red / CGN)