Erster Gin-Automat im Köln/Bonn Airport eröffnet

„Mit SIEGFRIED möchten wir das rheinländische Lebensgefühl in die Welt tragen“ – mit dieser Vision sind Raphael Vollmar und Gerald Koenen angetreten, als sie im Jahr 2014 mit 4.000 Euro und aus 100-prozentiger Leidenschaft zu ihrer Lieblingsspirituose die Rheinland Distillers GmbH gegründet haben. Heute sind die Rheinländer im Bereich hochwertiger Spirituosen nicht mehr wegzudenken, ihr international ausgezeichneter SIEGFRIED Rheinland Dry Gin ist weltweit angesehen und mit Marktführer „Siegfried Wonderleaf“ sind sie als erster Spirituosenhersteller ebenso Pionier auf dem Gebiet der alkoholfreien Destillate. Jetzt ist die Zeit reif, eine neue Flughöhe für ihre Vision zu erreichen. Dies lässt sich aus Sicht des Gründerduos an kaum einem anderen Ort besser realisieren als an einem der größten Verkehrsflughäfen Deutschlands. Und das sieht der Köln Bonn Airport genauso – mit dem Ergebnis: Am 18. September hat SIEGFRIED seine erste Ladenfläche im Sicherheitsbereich des Terminal 1 eröffnet – dem Dreh- und Angelpunkt für Millionen Fluggäste aus aller Welt.

„Wir freuen uns, mit SIEGFRIED einen Partner an unserem Flughafen zu begrüßen, der nicht nur innovativ und kreativ ist, sondern auch das Rheinland in all seinen Facetten perfekt repräsentiert. Das alkoholische und nicht-alkoholische Angebot von SIEGFRIED passt hervorragend in unser Konzept, unseren Fluggästen ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten. Und auf diese Weise können unsere Fluggäste zukünftig ein Stück Rheinland im Handgepäck mitnehmen“, erklärt Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Im Zentrum der knapp 100 Quadratmeter in Premiumlage steht der womöglich erste Gin-Automat der Welt, an dem Fluggäste die Produkte der Rheinland Distillers zu marktüblichen Preisen und Größen (0,5 Liter) per Kartenzahlung erwerben können. Nach dem Motto „Say Hello to Siegfried“ zeigt die Galeriewand einige der wichtigsten Meilensteine der Startup-Geschichte und integriert ist auch ein Selfie-Spot für die Social-Media-Community.

„Wir sind stolz und dankbar, dass wir mit dem Köln Bonn Airport einen Partner gefunden haben, der unseren Wunsch, die Marke in die Welt zu tragen, so tatkräftig unterstützt.“, sagt Raphael Vollmar von SIEGFRIED. „In den sieben Jahren, in denen SIEGFRIED schon auf dem Markt ist, haben wir viele Überraschungen und spannende Kooperationen erleben dürfen. Das Engagement des Köln/Bonner Flughafens gehört definitiv dazu, und wir sind sehr dankbar dafür. Und natürlich freuen wir uns umso mehr, wenn auch die Fluggäste Spaß haben, SIEGFRIEDs Heimat und Geschmack zu entdecken.“, ergänzt Gerald Koenen von SIEGFRIED Gin.

Die Rheinländer sind bekannt für ihre unkonventionellen Ideen und kreativen Kollaborationen. Dazu gehören die „Limited Art-Edition“ des SIEGFRIED Rheinland Dry Gin inklusive Krypto-Kunstauktion, die im Mai 2021 mit der weltberühmten Sprayer-Crew „OneUnitedPower“ (1UP) entstanden ist oder die erste Limited Edition der alkoholfreien Alternative “Wonderleaf” zusammen mit edding® und die exklusive Edition des “Siegfried Rheinland Dry Gins” zum Filmstart des Warner Brothers/DC-Blockbusters “Birds of Prey (The Emancipation of Harley Quinn)” im Jahr 2020.

Die Details zum neuen Travel-Value Store von SIEGFRIED am Köln Bonn Airport und weitere Informationen zum Unternehmen sind abrufbar unter siegfriedgin.com. Die Presseinformation sowie Bildmaterial stehen zum Download zur Verfügung unter www.siegfriedgin.com/presse. Für redaktionelle Anfragen wenden Sie sich bitte an Chérine De Bruijn.

(red / CGN)