United neu nach Lagos in Nigeria

Ab dem 29. November 2021 fliegt United dreimal pro Woche – jeweils montags, donnerstags und samstags – nonstop von Washington, DC in die westafrikanische Millionenmetropole (vorbehaltlich Regierungsgenehmigung). Die Rückflüge finden jeweils am Folgetag statt.

Auf der Strecke zwischen der US-Hauptstadt und Lagos setzt United moderne Boeing 787 Dreamliner mit 28 Flatbeds in United Polaris Business Class, 21 Sitzplätzen in United Premium Plus, 36 in Economy Plus und 158 in Economy ein.

Mit der neuen Verbindung festigt United die starke Position im Luftverkehr zwischen den USA und Afrika. Bereits vor wenigen Monaten hat die Airline neue Flüge zwischen New York/Newark und Johannesburg in Südafrika sowie zwischen Washington, DC und Ghanas Hauptstadt Accra aufgenommen. Die Accra-Flüge entwickeln sich so erfolgreich, dass die Frequenz zum Winter von drei auf sieben Flüge pro Woche erhöht wird. Im Dezember 2021 nimmt United darüber hinaus wieder die Verbindung zwischen New York/Newark und Kapstadt auf, der größten Metropole Südafrikas.

(red / UA)