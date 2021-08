Vorreiter bei Pandemiebekämpfung: United Airlines erlässt Corona-Impfpflicht für alle 67.000 Mitarbeiter

United Airlines forciert die Sicherheit ihrer Passagiere und Crewmitglieder und macht in der Corona-Pandemie als erste große US-Fluglinie Nägel mit Köpfen.

Die Corona-Schutzimpfung ist - trotz immer neuer Mutationen - derzeit der bestmögliche Schutz gegen eine Corona-Infektion. Grundsätzlich bietet sie (je nach Impfstoff unterschiedlich) einen guten Schutz vor einer Infektion. Für den Fall, dass man sich dennoch infiziert, wird ein schwerer Krankheitsverlauf mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Impfung vermieden, wie zahlreiche internationale Studien belegen. Impfdurchbrüche beziehungsweise so genannte "Non Responder" (also Personen, die nach der Impfung keine Antikörper gegen das Virus bilden) sind ausgesprochen selten.

Basierend auf diesen wissenschaftlichen Untersuchungen hat sich United Airlines jetzt als erste große US-Fluglinie entschlossen, eine generelle Corona-Impfpflicht für ihre Mitarbeiter einzuführen. Die rund 67.000 bestehenden Mitarbeiter des Unternehmens seien bereits darüber informiert worden, dass sie bis zum Herbst des heurigen Jahres einen Nachweis über eine Vollimmunisierung vorlegen müssen. Anderenfalls droht der Jobverlust.

Bereits zuvor hatte United, ebenso wie Mitbewerber Delta Air Lines, eine Impfpflicht für neu eingestellte Mitarbeiter eingeführt.

(red HP)