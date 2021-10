Flughafen Stuttgart erneuert Gepäckanlage

Reisende können in Terminal 1, in Terminal 1/ West, in Terminal 2 und in Terminal 4 einchecken. Auf den Monitoren und Abflugtafeln in den Terminals wird angezeigt, welche Check-in-Schalter für die jeweiligen Flüge geöffnet sind. Die Sicherheitskontrollen für abfliegende Passagiere sind in Terminal 3 sind davon unberührt und weiter uneingeschränkt geöffnet. Wer also beispielsweise in Terminal 1 oder 4 eingecheckt hat, kann auch in Terminal 3 durch die Passagierkontrollen in Richtung Gates gehen.

Grund für den Umbau ist ein neuer technischer Standard, der ab September 2022 überall gesetzlich vorgeschrieben ist. Für den Einbau der neuen Geräte, in der das Gepäck in mehreren Stufen kontrolliert wird, investiert die Flughafen Stuttgart GmbH rund 5 Millionen Euro. Die Flughafengesellschaft bittet um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen.

(red / STR)