Flughafen Stuttgart: 3,6 Millionen Passagiere im zweiten Pandemie-Jahr 2021

Am Flughafen Stuttgart sind im vergangenen Jahr insgesamt 3.582.906 Fluggäste gestartet und gelandet, ein Plus von 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das Jahr 2022 erwartet der Airport eine deutliche Erholung, sofern die Impfquoten weiter steigen und die Reiserestriktionen so rasch wie möglich wieder reduziert werden. Dies betonten der Aufsichtsratsvorsitzende und Verkehrsminister Winfried Hermann und Geschäftsführer Walter Schoefer beim Digitalen Neujahrstalk der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG). Gleichzeitig warnen zahlreiche Mediziner vor zu viel Leichtfertigkeit und raten von allen nicht unbedingt erforderlichen (Privat-)Reisen ab.