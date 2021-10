Graz - München wieder aufgenommen

Mit vorerst zwei täglichen Flügen ist der Flughafen Graz mit dem starken bayrischen Wirtschaftsraum, aber auch mit den vielen Umsteigemöglichkeiten ab dem Flughafen München gut vernetzt, teilte der Flughafen mit.

Die Flüge von und nach Graz liegen optimal in der zeitlichen Struktur des Lufthansa Drehkreuzes in München (Abflug in Graz um 06:35 sowie 15:40 Uhr, Ankunft in Graz um 13:10 bzw. 21:40 Uhr). Damit haben Fluggäste aus Graz beste Verbindungen zum weltweiten Streckennetz, beispielweise mit Anschlussflügen nach Berlin, Hamburg, Kopenhagen und Dublin, aber auch zu interkontinentalen Zielen wie New York, Chicago, San Francisco oder Seoul.

Über 170 Destinationen sind im Oktober wieder nonstop vom Münchner Flughafen aus erreichbar.

Morgen starten wöchentliche Flüge nach Hurghada

Für den Flughafen Graz ist der heutige Erstflug nicht der einzige in dieser Woche. Ab morgen, den 2. Oktober, geht es jeden Samstag mit Corendon Airlines und zahlreichen Reiseveranstaltern wie z. B. TUI, dta Touristik, ETI, FTI, Alltours oder Jahn Reisen ans Rote Meer nach Hurghada.

(red / GRZ)