Die Flüge von München nach Graz und wieder zurück finden von Montag bis Mittwoch sowie am Samstag am Vormittag, am Donnerstag, Freitag und Sonntag am Nachmittag statt. Damit können ab Graz viele interessante und wichtige Umsteigeverbindungen wie z. B. Paris, Amsterdam, Athen, New York, San Francisco, Kansai (Osaka) und zahlreiche deutsche Destinationen gut erreicht werden.

Geflogen wird mit einem Bombardier CRJ-900.

(red / GRZ)