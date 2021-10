Online Check-in bei Condor wieder möglich

Somit können Gäste bequem über die Webseite www.condor.com einchecken, die notwendigen Dokumente hochladen und sie erhalten dann ihre digitale Bordkarte. Der Online Check-in mit Dokumentencheck ist zunächst für alle Flüge nach Spanien, Italien, Kroatien, Griechenland, Portugal und Ägypten sowie für alle Rückflüge zurück nach Deutschland und in die Schweiz möglich. Weitere Destinationen werden kontinuierlich freigeschaltet.

Während des Online Check-ins können Gäste ihr EU-Impfzertifikat, welches den vollständigen Impfschutz bestätigt, oder ihr Testergebnis verifizieren lassen, indem sie entweder den jeweiligen QR-Code scannen oder das Dokument selbst hochladen. Im Anschluss daran wird die Bordkarte digital ausgestellt. Welche Dokumente für das jeweilige Reiseland erforderlich sind, kann unter condor.com/einreisebestimmungen nachgelesen werden. Auch bei erfolgreicher Verifizierung ist die Mitnahme der Originalzertifikate aller Reisenden erforderlich.

Condor Gäste können zudem an den Flughäfen Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und Zürich den Vorabend Check-in nutzen und ihr Gepäck bequem am Vorabend des Abflugtages einchecken. Am Abflugmorgen gehen die Gäste direkt durch die Sicherheitskontrolle zum Gate und starten entspannt in den Herbsturlaub.

