Ab Sommer 2022: Condor fliegt nach Nizza und Málaga

Von Düsseldorf und Frankfurt geht es ab dem 1. April viermal wöchentlich mit Condor nach Nizza und ab dem 9. April vier Mal die Woche von Düsseldorf nach Málaga. Reisen mit Condor können bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind wie gewohnt unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

Condor bietet bereits ein breites Spektrum an Urlaubsdestinationen rund ums Mittelmeer an und mit Nizza und Málaga kommen zwei weitere beliebte Ziele hinzu. Nizza, die kulturelle Hauptstadt der Côte d’Azur, liegt an der französischen Mittelmeerküste und gilt als beliebtestes Badeparadies. Urlauber flanieren an der Promenade des Anglais, tauchen in das reiche architektonische Erbe Nizzas mit Palästen, Villen und zahlreichen Barockkirchen ein oder genießen die französische Küche in pittoresken Restaurants und Cafés mit Blick aufs Meer. Es warten Museen für Kunst und Geschichte und zahlreiche weitere Ausflugsziele in der Region, wie der Schlosshügel mit Panoramablick über Nizza oder das 20 Kilometer entfernte Fürstentum Monaco.

Málaga ist das Tor zur Costa del Sol, wo der Name Programm ist: Urlauber erwartet eine Sonnengarantie. Die zweitgrößte Stadt Andalusiens hält nicht nur schönste Strände bereit, sondern besticht auch mit dem Panorama der umliegenden Bergkette Sierra de Mijas, von wo aus sich einzigartige Ausblicke bieten. Kulturinteressierte kommen in der Geburtsstadt des Malers Pablo Picasso ebenfalls auf ihre Kosten: Im Künstlerquartier warten zahlreiche Museen auf Erkundung, für ein Päuschen zwischendurch bieten sich die lokalen Restaurants an, wo man am besten frischen Fisch – eine Spezialität Málagas sind gegrillte Sardellenspieße – mit Muskateller-Wein genießt.

(red / DE)