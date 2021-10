Weiter leichter Aufwärtstrend am Flughafen Wien

Die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im Vergleich zu Vorkrisenniveau September 2019: Die Zahl der Lokalpassagiere nahm in Wien um 45,5% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 52,1% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im September 2021 ein Minus von 39,4% und das Frachtaufkommen ging gegenüber dem Vorkrisenniveau um 13,9% zurück. Im Vergleich zum September 2020 zogen die Werte aber bereits deutlich an – der Flughafen Wien verzeichnete mehr als doppelt so viele Passagiere (siehe nachstehende Tabelle).

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im September 2021 um 44,7% gegenüber dem Vorkrisenniveau, nach Osteuropa um 46,2%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 55,2% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 72,9%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 51,4% und in den Fernen Osten um 97,8% gegenüber dem Vorkrisenniveau.

Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im September 2021 gegenüber dem Vorkrisenniveau (September 2019) um 45,1% zurück und der slowakische Flughafen Kschau (Kosice) verzeichnete einen Passagierrückgang um 62,9%.

Flughafen Wien (VIE) 09/2021 09/2020 09/2019 Diff. % zu 2019 01-09/2021 Diff. % zu 2020 Diff. % zu 2019 Passagiere an+ab+transit 1.575.315 562.247 2.977.411 -47,1 6.794.688 -3,3 -71,6 Lokalpassagiere an+ab 1.224.539 453.282 2.246.090 -45,5 5.029.486 -11,9 -72,6 Transferpassagiere an+ab 346.610 107.294 723.236 -52,1 1.735.624 +32,5 -68,3 Bewegungen an+ab 14.674 9.335 24.231 -39,4 72.977 -9,4 -63,9 Cargo an+ab in to 21.440 18.153 24.913 -13,9 188.177 +19,2 -9,5 MTOW in to 590.574 342.185 977.358 -39,6 3.109.692 -7,3 -62,2 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 09/2021 09/2020 09/2019 Diff. % zu 2019 01-09/2021 Diff. % zu 2020 Diff. % zu 2019 Passagiere an+ab+transit 418.473 128.664 762.361 -45,1 1.541.412 -0,6 -72,7 Lokalpassagiere an+ab 417.938 128.093 758.113 -44,9 1.538.834 -0,2 -72,5 Transferpassagiere an+ab 520 564 4.212 -87,7 2.494 -74,9 -92,5 Bewegungen an+ab 3.414 2.135 5.076 -32,7 15.673 -0,0 -60,5 Cargo an+ab (in to) 1.154 1.302 1.249 -7,6 11.082 -7,1 -5,1 MTOW (in to) 130.430 75.228 196.665 -33,7 584.409 -1,1 -61,2 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 09/2021 09/2020 09/2019 Diff. % zu 2019 01-09/2021 Diff. % zu 2020 Diff. % zu 2019 Passagiere an+ab+transit 23.487 12.367 63.392 -62,9 115.799 +36,9 -75,4 Lokalpassagiere an+ab 23.487 12.283 63.392 -62,9 115.799 +37,0 -75,4 Transferpassagiere an+ab 0 0 0 n.a. 0 n.a. n.a. Bewegungen an+ab 218 189 652 -66,6 970 -23,9 -80,3 Cargo an+ab (in to) 0 0 1 -100,0 0 -100,0 -100,0 MTOW (in to) 7.757 4.641 18.495 -58,1 34.081 +28,1 -73,5 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 09/2021 09/2020 09/2019 Diff. % zu 2019 01-09/2021 Diff. % zu 2020 Diff. % zu 2019 Passagiere an+ab+transit 2.017.275 703.278 3.803.164 -47,0 8.451.899 -2,4 -71,9 Lokalpassagiere an+ab 1.665.964 593.658 3.067.595 -45,7 6.684.119 -8,9 -72,6 Transferpassagiere an+ab 347.130 107.858 727.448 -52,3 1.738.118 +31,7 -68,5 Bewegungen an+ab 18.306 11.659 29.959 -38,9 89.620 -8,1 -63,7 Cargo an+ab (in to) 22.594 19.455 26.163 -13,6 199.259 +17,3 -9,2 MTOW (in to) 728.761 422.054 1.192.518 -38,9 3.728.182 -6,2 -62,2

