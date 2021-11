Condor kündigt Nürnberg - Mallorca an

Die Fluggesellschaft Condor reagiert auf die starke Reiselust der Menschen in der Metropolregion und bietet ab dem 9. April 2022 Direktflüge von Nürnberg nach Palma an. Zunächst wird die Strecke viermal wöchentlich, ab Ende Mai bis Mitte Oktober dann täglich geflogen. Ob die Flüge wie geplant aufgenommen werden, hängt allerdings auch von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland explodieren, die Impfrate ist laut Medizinern zu niedrig, die Booster-Impfungen und über eine Impfpflicht will die deutsche Politik bislang nicht einmal diskutieren.