Condor nimmt Friedrichshafen - Mallorca wieder auf

Ab April 2022 wieder nonstop nach Mallorca: Condor fliegt vom Bodensee-Airport Friedrichshafen auf die Balearen-Insel. Ob die Flüge wie geplant stattfinden können, hängt allerdings von der Corona-Situation ab. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich explodieren die Zahlen. In Österreich wird deshalb bereits über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert, zumal sich der heurige Sommertourismus als einer der größten Treiber der Corona-Pandemie erwiesen hat.

Ab 09. April 2022 fliegt Condor von Friedrichshafen nach Mallorca. Ab 24. Mai 2022 werden die Flüge aufgestockt und es geht dann 3x wöchentlich (dienstags, donnerstags, samstags) auf die Sonneninsel.

„Der Flughafen ist von einer hohen Nachfrage der Vierländerregion am Bodensee nach Mallorca in 2022 überzeugt. Wir sind sehr froh mit Condor einen ausgezeichneten Ferienflieger für dieses Angebot dreimal pro Woche gewinnen zu können. Sowohl die Reiseveranstalter, die Reisebüros und die Individualreisenden erhalten so aus Friedrichshafen eine qualitativ optimale Verbindung auf die beliebteste Ferieninsel in Spanien“, so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen.

(red / FDH)