Fachkongress mit internationalen Luftfahrtexperten am Flughafen Wien

Internationale Luftfahrtexperten, Vertreter von Flughäfen, Airlines, Dienstleistern und Technologieunternehmen kommen am 7. Dezember 2021 beim „Aviation-Event 2021“ am Flughafen Wien zusammen. Stattfinden wird der Event im AirportCity Space, dem neuen, hochmodernen Eventzentrum am Flughafen, unter Einhaltung aller geltenden COVID-19-Regeln. Das Datum ist nicht zufällig gewählt – der 7. Dezember ist gleichzeitig auch der „International Civil Aviation Day“. Ursprünglich hätte der Event am Flughafen Klausenburg stattfinden sollen, wurde aber nun nach Wien verlegt. Denn aufgrund der hohen Zahl verantwortungsloser Impfverweigerer wird Rumänien derzeit von einer heftigen Corona-Welle überrollt. Das Gesundheitssystem ist de facto zusammengebrochen, andere EU-Länder wie Österreich und Tschechien müssen bereits Corona-Patienten aus Rumänien aufnehmen.

„Wir freuen uns sehr darauf, Gastgeber des nächsten Aviation-Event 2021 zu sein. Das Who is Who der internationalen Luftfahrtbranche wird in unserer brandneuen Eventlocation AirportCity Space zusammenkommen, um die neuesten Trends in der Luftfahrt zu diskutieren. Gerade mit COVID-19, Klimaschutz und Digitalisierung liegen aktuelle Themen am Tisch, die die Luftfahrt prägen und beim Aviation-Event 2021 diskutiert werden.“, erklärt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, dazu.

"Die Verschiebung von Klausenburg nach Wien zeigt einmal mehr die große Solidarität der europäischen Flughäfen und des Netzwerks von Aviation-Event. Das Programm ist sehr spannend und absolut hochkarätig besetzt. Der Aviation-Event 2021 ist die Top-Veranstaltung für Meinungsbildner und interessierte Gäste aus den Bereichen Luftfahrt, Tourismus und Technologie.“, hält Marcel Riwalsky, CEO von Aviation-Event, dazu fest.

Hochkarätiger Event für Luftfahrtinteressierte: Aviation-Event 2021 in Wien

Am 7. Dezember 2021 kommen im AirportCity Space am Flughafen Wien namhafte Vertreter der österreichischen und weltweiten Luftfahrtbranche zusammen, darunter Magnus Brunner (Staatssekretär für Verkehr), Alexis von Hoensbroech (CEO Austrian Airlines), Jost Lammers (CEO München Airport), Jósef Váradi (CEO Wizz Air), Tobias Pogorevc (Helvetic Airways) und viele andere. Aviation-Event ist eine exklusive Plattform für Luftfahrtkonferenzen, die einen offenen Dialog auf Führungsebene zwischen der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Wirtschaft und der Politik fördert. Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es unter www.aviation-event.de.

PS: Im Übrigen ist die Chefredaktion der Meinung, dass es endlich eine generelle Corona-Impfpflicht braucht (Ausnahmen nur für Menschen mit eindeutigen medizinischen Kontraindikationen) und sie fordert die Politik auf, endlich entsprechend zu handeln. Das Gesundheitssystem wird aufgrund egoistischer und/oder teilweise auch einfach dummer Impfverweigerer enorm - und vor allem vermeidbar - belastet. Aktuell sind österreichweit 75 Prozent der Corona-Intensivpatienten ungeimpft, auf einigen Stationen, etwa im AKH-Wien, sind es laut Dr. Thomas Staudinger sogar 100 Prozent. Als Alternative zur Impfpflicht bliebe nur, dass freiwillig ungeimpfte Menschen künftig im Falle einer Erkrankung kein Spitalsbett mehr erhalten. Wir empfehlen zum Thema auch ausdrücklich den aktuellen Kommentar von "Profil"-Chefredakteur Christian Rainer.

(red / VIE)