AUA: Einchecken per Gesichtserkennung am Flughafen Wien

„Kamera an“ heißt es am 9. November, wenn Austrian Airlines und der Flughafen Wien gemeinsam mit der biometrischen Gesichtsfelderkennung starten und damit quasi „Reisen per Blick“ ermöglichen. Zügig und kontaktlos durch die Bordkartenkontrolle, einsteigen ohne die Bordkarte aufzulegen – möglich macht das Star Alliance Biometrics. Das Service-Angebot steht exklusiv den Damen und Herren Reisenden, die Miles & More Mitglieder sind, zur Verfügung. Reisende können dabei ihre FFP2-Maske dabei auflassen.

„Wir halten an unserer Qualitätsoffensive fest und investieren trotz Krise in innovative und digitale Lösungen. Miles & More Teilnehmer können dank der Biometrie-Technologie nahezu kontaktlos in Wien abfliegen. Wir freuen uns sehr, einer von drei deutschsprachigen Airports zu sein, der dieses fortschrittliche Service anbietet“ sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

(red / OS)