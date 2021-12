Flughafen Wien: Passagierzahlen bei etwa der Hälfte des Vorkrisenniveaus

Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sind in der Luftfahrt weiterhin spürbar: Die Passagierzahlen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) liegen im November 2021 um 50,2% unter dem Vorkrisenniveau, sind aber mit 1.447.572 Reisenden mehr als sechsmal so hoch wie im November des Vorjahres (2020). Der Standort Flughafen Wien verzeichnete mit 1.116.064 Reisenden ebenfalls etwa eine Versechsfachung gegenüber November 2020 und liegt damit 53,3% unter dem Vorkrisenniveau des November 2019.

Die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorkrisenniveau November 2019: Die Zahl der Lokalpassagiere nahm in Wien um 52,8% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 55,2% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im November 2021 ein Minus von 39,8% und das Frachtaufkommen ging gegenüber dem Vorkrisenniveau um 7,9% zurück. Im Vergleich zum November 2020 zogen die Werte aber bereits deutlich an – der Flughafen Wien verzeichnete etwa sechsmal so viele Passagiere (siehe nachstehende Tabelle).

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im November 2021 um 49,7% gegenüber dem Vorkrisenniveau (November 2019), nach Osteuropa um 52,4%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 57,7% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 57,1%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 51,4% und in den Fernen Osten um 89,6% gegenüber dem Vorkrisenniveau.

Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im November 2021 gegenüber dem Vorkrisenniveau (November 2019) um 35,9% zurück und der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 33,7%.

Verkehrsentwicklung November 2021

Flughafen Wien (VIE) 11/2021 11/2020 11/2019 Diff. % zu 2019 01-11/2021 Diff. % zu 2020 Diff. % zu 2019 Passagiere an+ab+transit 1.116.064 181.115 2.391.208 -53,3 9.483.907 +25,0 -67,5 Lokalpassagiere an+ab 878.710 138.670 1.862.657 -52,8 7.138.196 +16,5 -68,0 Transferpassagiere an+ab 234.140 40.612 523.172 -55,2 2.309.792 +59,7 -65,7 Bewegungen an+ab 12.408 4.247 20.600 -39,8 99.918 +8,8 -59,4 Cargo an+ab in to 24.496 20.805 26.606 -7,9 237.352 +19,7 -9,1 MTOW in to 523.959 185.819 839.263 -37,6 4.231.672 +11,2 -57,8 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 11/2021 11/2020 11/2019 Diff. % zu 2019 01-11/2021 Diff. % zu 2020 Diff. % zu 2019 Passagiere an+ab+transit 315.964 39.875 493.201 -35,9 2.285.802 +34,3 -66,5 Lokalpassagiere an+ab 315.528 39.538 489.377 -35,5 2.282.149 +35,0 -66,4 Transferpassagiere an+ab 436 282 3.796 -88,5 3.562 -66,0 -91,7 Bewegungen an+ab 2.607 916 3.642 -28,4 21.788 +19,6 -54,8 Cargo an+ab (in to) 1.224 1.327 1.563 -21,7 13.606 -6,1 -8,4 MTOW (in to) 100.413 32.475 140.115 -28,3 818.525 +20,0 -55,4 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 11/2021 11/2020 11/2019 Diff. % zu 2019 01-11/2021 Diff. % zu 2020 Diff. % zu 2019 Passagiere an+ab+transit 15.544 1.593 23.461 -33,7 149.793 +63,2 -71,8 Lokalpassagiere an+ab 15.544 1.564 23.461 -33,7 149.793 +63,4 -71,7 Transferpassagiere an+ab 0 0 0 n.a. 0 n.a. n.a. Bewegungen an+ab 174 38 340 -48,8 1.320 -7,0 -76,8 Cargo an+ab (in to) 0 0 2 -100,0 0 -100,0 -100,0 MTOW (in to) 5.895 1.116 6.500 -9,3 45.966 +50,5 -68,3 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 11/2021 11/2020 11/2019 Diff. % zu 2019 01-11/2021 Diff. % zu 2020 Diff. % zu 2019 Passagiere an+ab+transit 1.447.572 222.583 2.907.870 -50,2 11.919.502 +27,1 -67,4 Lokalpassagiere an+ab 1.209.782 179.772 2.375.495 -49,1 9.570.138 +21,0 -67,7 Transferpassagiere an+ab 234.576 40.894 526.968 -55,5 2.313.354 +58,8 -65,9 Bewegungen an+ab 15.189 5.201 24.582 -38,2 123.026 +10,4 -59,0 Cargo an+ab (in to) 25.720 22.132 28.170 -8,7 250.958 +18,0 -9,1 MTOW (in to) 630.267 219.410 985.878 -36,1 5.096.163 +12,8 -57,6

