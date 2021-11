Fotostrecke: LEVEL "zurück" am Flughafen Wien

Vor rund eineinhalb Jahren schlitterte die österreichische Billigfluglinie LEVEL Europe (Anisec) als Folge der Coronakrise in die Pleite. Heute besuchte ein A330 der "spanischen" LEVEL den Flughafen Wien Schwechat. Austrian Wings war trotz herausfordernder Wetterverhältnisse vor Ort.

Beim heutigen Besuch einer Maschine in LEVEL-Farben handelte es sich nicht um eine Maschine der österreichischen Level-Europe die im November 2017 gegründet wurde und 2020, nicht zuletzt auch wegen der COVID-Pandemie ihren Betrieb einstellen musste.

Der Airbus A330-202 mit der Kennung EC-NNH, kam auf dem heutigen Iberia-Kurs IB3120 nach Wien zum Einsatz und landete bei starkem Schneetreiben um 10:17 sicher auf der Piste 16 des Flughafens Wien Schwechat.

Die spanische Fly LEVEL SL ist heute nur mehr eine virtuelle Fluggesellschaft. Sie ist Tochter der IAG und vertreibt Flüge, welche von IBERIA durchgeführt werden.

2017 gegründet, sollte LEVEL Billig-Langstreckenflüge insbesondere nach Amerika anbieten. Mit zwei neuen A330 flog man im erstem Jahr von Barcelona aus in die Welt. 2018 übernahm man OpenSkies, eine British Airways Tochter mit Sitz in Paris-Orly und ähnlichem Konzept. Am 9.Juli 2020 gab man schließlich bekannt, dass OpienSkies liquidiert wird. Level existiert als virtuelle Fluggesellschaft weiter und führt nun Flüge im Namen von IBERIA durch.

(red GL)