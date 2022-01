In Warschau gestartet war die Boeing 737-800, SP-LWA, des polnischen Flagcarriers LOT, um nach Düsseldorf zu fliegen. An Bord befanden sich 141 Menschen. Doch während des Anfangssteigflugs bemerkten die Piloten Probleme mit der Trimmung, woraufhin sie den Steigflug in 4.000 Fuß Höhe beendeten und die entsprechenden Checklisten abarbeiteten, wie der "Aviation Herald" berichtet.

25 Minuten nach dem Start setzte der Zweistrahler wieder sicher in Warschau auf.

(red)