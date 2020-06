LOT Polish Airlines fliegt ab morgen wieder nach Wien

LOT Polish Airlines baut schrittweise wieder den Flugplan aus. Ab 1. Juli bietet die renommierte Star-Alliance-Fluggesellschaft regelmäßig Flüge von Berlin-Tegel, Düsseldorf und Wien nach Warschau an. Ab 15. Juli folgen die täglichen Verbindungen nach Warschau ab Genf und Zürich sowie ab Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart. Indes warnen immer mehr Mediziner vor einer neuerlichen Ausbreitung von Corona, da die Infektionszahlen aufgrund von zunehmender Disziplinlosigkeit der Menschen drastisch ansteigen - auch in Österreich.

Am Warschauer LOT-Drehkreuz haben Fluggäste wie gewohnt die Möglichkeit, zu zahlreichen Anschlussflügen innerhalb Polens, nach Zentral- Osteuropa sowie darüber hinaus nach Asien und Nordamerika umzusteigen. Alle grenzüberschreitenden Flüge offeriert die Fluggesellschaft Flugzeugen mit den drei Serviceklassen LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun wieder Passagiere auf unseren Flügen ab Deutschland, Österreich und der Schweiz begrüßen dürfen. An Bord unserer Flugzeuge wie auch an den Flughäfen setzen wir alles daran, den Gästen ein sicheres und gleichzeitig angenehmes Reisen zu ermöglichen“, so Amit Ray, Regional Director DACH Markets & India von LOT Polish Airlines.

Mediziner besorgt

Angesichts wieder deutlich steigender Corona-Infektionszahlen warnen Mediziner vor zu viel Sorglosigkeit, vor allem im Urlaub. So musste kürzlich eine ganze Schule in Niederösterreich gesperrt werden. Weiterhin gelte: Abstand halten, idealerweise einen Mund-Nasenschutz tragen, regelmäßig Händewaschen oder die Hände desinfizieren, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.

"Das Virus ist nicht auf Urlaub, es ist weiterhin unter uns und es ist hochgefährlich.“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober

Bislang starben weltweit mehr 500.000 Menschen an den Folgen des Virus. Auch in Österreich klettert die Zahl der Neuinfektionen derzeit wieder stark in die Höhe, was mit einer zunehmenden Disziplinlosigkeit der Bevölkerung zusammenhängen dürfte. Allein mit Stand 29. Juni gab es 69 neue Infektionen bei gerade einmal 19 neu genesenen Patienten.

(red / LO)