Neuer Geschäftsführer bei Hahn Air

Nach mehr als 20 Jahren gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung bei Hahn Air: Kirsten Rehmann (44) wird CEO der Marktführerin. Bereits seit 2012 ist Kirsten Rehmann an der Seite der Gründer und Eigentümer, Hans Nolte und Nico Gormsen, Teil der Hahn Air Geschäftsführung. Nun übernimmt sie die alleinige Verantwortung für alle Firmenangelegenheiten, während Hans Nolte und Nico Gormsen dem Unternehmen als Eigentümer eng verbunden bleiben. Als neue Geschäftsführerin wird Kirsten Rehmann in Zukunft das globale Geschäft von Hahn Air leiten, alle unternehmerischen Belange verantworten und über die operative und strategische Planung entscheiden.

Kirsten Rehmann kam bereits wenige Jahre nach der Firmengründung im Jahre 2003 zu Hahn Air, wo sie zunächst als Vertriebsmitarbeiterin einstieg. Es folgte ein rapider Aufstieg innerhalb des Unternehmens und Rehmann wurde schon bald zu einer Schlüsselfigur in der Entwicklung des Hahn Air Ticketing-Business. Im Laufe ihrer Karriere bei Hahn Air hatte sie diverse Führungspositionen inne, darunter zunächst Director of Airlines Business Group und später Chief Commercial Officer, bevor sie 2012 in die Geschäftsführung aufstieg.

“Als ich vor fast 20 Jahren bei Hahn Air anfing, konnte sich noch niemand vorstellen, dass sich dieses ambitionierte Start-up zum Marktführer für Airline-Vertriebslösungen entwickeln würde“, erinnert sich Kirsten Rehmann. „Ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil dieser bemerkenswerten Reise und dieses unglaublichen Teams sein darf und ich danke Hans Nolte und Nico Gormsen für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen. Ich freue mich darauf, die Zukunft von Hahn Air zu gestalten und zusammen mit meinem Team die Vertriebs- und Ticketing-Lösungen für unsere Reisebüro- und Airline-Partner auszubauen und weiterzuentwickeln.“

“Hans Nolte und ich freuen uns, die Hahn Air Führung in die fähigen Hände von Kirsten Rehmann zu legen”, so Nico Gormsen. “Sie ist seit den frühen Anfangsjahren ein unverzichtbarer Teil dieses Unternehmens und hat maßgeblich zu seiner Entwicklung und seinem globalen Erfolg beigetragen. Wir können uns niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre, Hahn Air in Zukunft zu führen. Unser Team und unsere Partner werden von ihrer Expertise, ihrem Branchenwissen und ihren Führungsfähigkeiten profitieren.”

Kirsten Rehmann hat ein Diplom in International Business Administration mit Schwerpunkt auf Tourismus und Controlling. Sie verfügt außerdem über einen Master in Vertrieb und Marketing. In ihrer Freizeit treibt sie Sport und spielt Klavier und Querflöte. Sie reist leidenschaftlich gerne, insbesondere in Afrika.

