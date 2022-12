14 neue Partner-Fluggesellschaften für Hahn Air im Jahr 2022

Hahn Air hat in diesem Jahr insgesamt 14 neue Fluggesellschaften in ihr Partnernetzwerk aufgenommen. Mit den Vertriebslösungen von Hahn Air können die Partner ihre Flüge in 190 Märkten verkaufen, auch in Märkten außerhalb ihres Streckennetzwerkes, in denen sie mit ihrer eigenen Vertriebsstruktur nicht verfügbar sind, wie das Unternehmen mitteilte.

Schließen Fluggesellschaften ein Interline-Abkommen mit Hahn Air, können Reisebüros deren Flüge in den GDSs buchen und auf dem, nach Angaben von Hahn Air, "insolvenzsicheren" Hahn Air HR-169 Ticket ausstellen. Das gilt auch für Märkte, in denen die Airlines nicht an den lokalen Abrechnungssystemen (BSPs) teilnehmen. Fluggesellschaften, die die Hahn Air Lösungen H1-Air und X1-Air nutzen, sind in allen wichtigen GDSs unter den Codes H1 oder X1 buchbar und können mit Hahn Air als Validating Carrier ausgestellt werden.

Die fünf Fluggesellschaften, die in diesem Jahr Interline-Verträge mit Hahn Air geschlossen haben, sind Fly Pelican aus Australien, ITA Airways aus Italien, Jordan Aviation aus Jordanien, Safarilink aus Kenia und Transair aus Senegal. Neun neue Partner haben im Jahr 2022 ihren GDS-Vertrieb an Hahn Air ausgelagert. Dadurch sind Nauru Airlines aus Australien und Nepal Airlines (vertreten durch President Travel & Tours) jetzt unter dem Code H1 in den GDS buchbar, während Animawings aus Rumänien, As Salaam Air aus Tansania, Cabo Verde Airlines aus Cabo Verde, EZ Air aus Curacao, Fuji Dream Airlines aus Japan und Jambojet aus Kenia jetzt in den GDSs unter dem Code X1 zu finden sind. Ein weiterer Partner, World2Fly aus Spanien, kombiniert gleich zwei Hahn Air Lösungen und ist als dualer Partner unter dem eigenen Code 2W und unter dem Code X1 buchbar.

“Unsere indirekten Vertriebslösungen sind für alle Fluggesellschaften geeignet, unabhängig von ihrer Größe und ihrem Geschäftsmodell und auch unabhängig davon, wie umfassend ihr Vertrieb bereits aufgestellt ist“, erklärt Alexander Proschka, Executive Vice President Commercial bei Hahn Air. “Wir sind der perfekte Partner für Fluggesellschaften, die weder Reservierungssystem noch GDS-Anbindungen haben. Wir sind aber auch der richtige Partner für Fluggesellschaften, die bereits erfolgreich eine umfassende Vertriebsstrategie verfolgen. Mit unseren Lösungen können sie alle ohne jedes Risiko Sekundärmärkte erschließen und zusätzliche Umsätze erwirtschaften.“

Mit ihren Ticketing- und Vertriebslösungen ermöglicht Hahn Air Geschäftsbeziehungen zwischen Reisebüros und Fluggesellschaften weltweit. 100,000 Reisebüros weltweit können die Flüge der Hahn Air Partner auf dem HR-169 Ticket ausstellen.

(red / Hahn Air)