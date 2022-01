Passagieraufkommen in Frankfurt erholt sich seit Jahresmitte deutlich

Im Jahr 2021 zählte der Flughafen Frankfurt insgesamt rund 24,8 Millionen Passagiere. Das ist ein Plus von 32,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem die Fluggastzahlen infolge der Corona-Pandemie massiv eingebrochen waren.

Durch die gelockerten Reiserestriktionen (die sich allerdings als Pandemietreiber erwiesen haben) nach dem dritten Lockdown im Mai vergangenen Jahres erholte sich die Nachfrage deutlich. Überwiegend europäische touristische Verkehre belebten diese insbesondere während der Sommersaison. Ab Herbst kamen dann auch wieder vermehrt interkontinentale Verkehre hinzu. Gegen Ende des Jahres schwächte sich die Erholung aufgrund der neuen Virusvariante wieder leicht ab. Verglichen mit dem Vorkrisenniveau von 2019 war das Passagieraufkommen um 64,8 Prozent rückläufig.

Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG: „Auch im vergangenen Jahr war der Flughafen Frankfurt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie massiv betroffen. Zwar haben sich die Passagierzahlen über das Jahr sukzessive weiter erholt und im Zeitraum von April bis Dezember im Vergleich mit 2020 sogar verdreifacht, doch sind wir noch weit vom Vorkrisenniveau von 2019 entfernt. Sehr erfreulich ist dagegen die Entwicklung der Fracht. Hier haben wir einen historischen Rekord erzielt, obwohl weiterhin Beilade-Kapazitäten auf Passagiermaschinen fehlten. Das unterstreicht: Trotz der aktuellen Herausforderungen bleiben wir eines der führenden Fracht-Drehkreuze in Europa.“

Die Zahl der Flugbewegungen stieg mit 261.927 Starts und Landungen gegenüber 2020 um 23,4 Prozent (gegenüber 2019: minus 49,0 Prozent). Die Summe der Höchststartgewichte wuchs um 18,9 Prozent auf rund 17,7 Millionen Tonnen (gegenüber 2019: minus 44,5 Prozent).

Das Cargo-Aufkommen verzeichnete ein deutliches Plus um 18,7 Prozent auf rund 2,32 Millionen Tonnen und erreichte damit den höchsten Jahreswert in der Geschichte des Flughafens Frankfurt (gegenüber 2019: plus 8,9 Prozent). Getrieben ist dieses Wachstum insbesondere von der Luftfracht, während die Luftpost weiterhin von den fehlenden Beilade-Kapazitäten in Passagiermaschinen betroffen ist.

Gegenläufige Trends im Dezember

Im Dezember verbuchte das Fluggastaufkommen gegenüber dem schwachen Vergleichsmonat 2020 ein Plus von 204,6 Prozent auf rund 2,7 Millionen Passagiere. Zwar bremsten steigende Inzidenzwerte und neue Reiserestriktionen durch die Ausbreitung der Omikron-Variante die allgemeine Nachfrage. Dennoch sorgten stärkere interkontinentale und Reiseverkehre über die Weihnachtsfeiertage insgesamt für eine Fortsetzung der seit Mai anhaltenden Erholung. Gegenüber Dezember 2019 lag das Passagieraufkommen in Frankfurt erneut bei mehr als der Hälfte des damaligen Niveaus (minus 44,2 Prozent).

Mit 27.951 Starts und Landungen legten die Flugbewegungen gegenüber dem Vergleichsmonat 2020 um 105,1 Prozent zu (gegenüber Dezember 2019: minus 23,7 Prozent). Die Summe der Höchststartgewichte verzeichnete ein Plus von 65,4 Prozent auf rund 1,8 Millionen Tonnen (gegenüber Dezember 2019: minus 23,2 Prozent).

Das Cargo-Aufkommen stieg im Dezember um 6,2 Prozent auf rund 197.100 Tonnen und erreichte damit den höchsten Monatswert seit Dezember 2007 (gegenüber Dezember 2019: plus 15,7 Prozent).

Dr. Schulte zum Ausblick auf das laufende Jahr: „Die Lage bleibt auch 2022 hochdynamisch. Niemand kann heute konkret vorhersagen, wie sich die Pandemie in den kommenden Monaten entwickeln wird. Damit einhergehende und vielfach leider uneinheitliche Reiserestriktionen werden der gesamten Luftfahrtbranche weiter viel abfordern. Trotz dieser Unsicherheiten blicken wir optimistisch nach vorne und erwarten ab dem Frühjahr erneut eine deutlich anziehende Nachfrage.“

Gemischtes Bild im internationalen Portfolio

An den internationalen Konzern-Flughäfen zeigte sich im Gesamtjahr 2021 ein gemischtes Bild. Mit Ausnahme von Xi’an in China verbuchten alle Standorte unterschiedlich hoch ausfallende Zuwächse gegenüber dem schwachen Vergleichsjahr 2020. Deutlich schneller erholten sich die Verkehre insbesondere während der Sommersaison an den touristisch geprägten Standorten. Im Vergleich mit dem Vorkrisenniveau von 2019 verzeichneten die Flughäfen im internationalen Portfolio weiterhin teils deutliche Rückgänge.

Das Passagieraufkommen am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg verglichen mit 2020 um 46,4 Prozent auf 421.934 Fluggäste (gegenüber 2019: minus 75,5 Prozent). Im Dezember zählte Ljubljana 45.262 Passagiere (gegenüber Dezember 2019: minus 47,1 Prozent). Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verbuchten rund 8,8 Millionen Fluggäste, ein Plus von 31,2 Prozent (gegenüber 2019: minus 43,2 Prozent). Das Aufkommen im Dezember betrug rund 1,2 Millionen Passagiere (gegenüber Dezember 2019: minus 19,9 Prozent). Das Fluggastaufkommen im peruanischen Lima legte auf rund 10,8 Millionen Passagiere zu (gegenüber 2019: minus 54,2 Prozent). Lima verbuchte im Dezember rund 1,3 Millionen Fluggäste (gegenüber Dezember 2019: minus 32,7 Prozent).

Die 14 griechischen Regionalflughäfen profitierten im vergangenen Jahr von wiederauflebenden Urlaubsreiseverkehren. Verglichen mit 2020 wuchs das Passagieraufkommen um mehr als 100 Prozent auf rund 17,4 Millionen Fluggäste (gegenüber 2019: minus 42,2 Prozent). Im Dezember verzeichneten sie zusammen 519.664 Passagiere (gegenüber Dezember 2019: minus 25,4 Prozent). An den bulgarischen Twin Star-Airports Burgas und Varna stieg das Passagieraufkommen deutlich um 87,8 Prozent auf rund 2,0 Millionen Fluggäste (gegenüber 2019: minus 60,5 Prozent). Im Dezember zählten die beiden Flughäfen zusammen 66.474 Fluggäste (gegenüber Dezember 2019: minus 28,0 Prozent).

Das Fluggastaufkommen am Flughafen Antalya in der Türkei erhöhte sich auf rund 22,0 Millionen Passagiere. Das ist ein Zuwachs von mehr als 100 Prozent verglichen mit 2020 (gegenüber 2019: minus 38,2 Prozent). Auch hier wirkten sich insbesondere touristische Verkehre in den Sommermonaten positiv aus. Antalya verzeichnete 663.309 Fluggäste im Dezember (gegenüber Dezember 2019: minus 23,9 Prozent). Der Airport im russischen St. Petersburg verzeichnete 18,0 Millionen Passagiere, ein Plus von 64,8 Prozent (gegenüber 2019: minus 7,9 Prozent). Im Dezember lag der Wert bei 1,4 Millionen Fluggästen, ein Anstieg um 67,8 Prozent (gegenüber 2019: plus 3,3 Prozent). Am Flughafen Xi’an in China setzte sich die begonnene Erholung im Laufe des Jahres zunächst fort. Ende 2021 brachen die Passagierzahlen aufgrund des strikten Lockdowns in der chinesischen Stadt erneut massiv ein. Das Aufkommen im Gesamtjahr betrug hier rund 30,1 Millionen Fluggäste. Das ist ein Rückgang von 2,9 Prozent im Vergleich zu 2020 (gegenüber 2019: minus 36,1 Prozent). Im Dezember sank das Aufkommen um 72,0 Prozent auf 897.960 Fluggäste (gegenüber Dezember 2019: minus 76,2 Prozent).

(red / Fraport)