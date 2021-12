Singapore Airlines nimmt A380-Flüge nach New York via Frankfurt wieder auf

Der beliebte Superjumbo wird wieder für die täglichen Flüge zwischen Singapur, Frankfurt und dem New Yorker Flughafen JFK eingesetzt. Mit der A380R (Retrofit) kommen auch die neuesten Kabinen nach Deutschland, die auf dieser Route bisher nicht verfügbar waren. Während sich der internationale Flugverkehr schrittweise von den Folgen der Pandemie erholt, fällt auch die Rückkehr des A380 nach Frankfurt auf das 10-jährige Jubiläum des Einsatzes des Superjumbos auf diesen Strecken.

Die A380 wird auf den Flügen SQ25/26 von Singapur über Frankfurt nach New York (JFK) eingesetzt. Im Rahmen der VTL-Regelung (Vaccinated Travel Lane) ist die Strecke Frankfurt – Singapur ab Frankfurt als quarantänefreie Route ausgewiesen. Der Flugplan für die A380-Flüge ab dem 27. März 2022 ist in der folgenden Tabelle aufgelistet, die erste A380 landet am 28. März 2022 in Frankfurt und fliegt am selben Morgen weiter nach New York.

Ab dem 27. März 2022 SQ26 Singapur – Frankfurt Täglich 23:55 Uhr – 06:20 Uhr (+1) Airbus A380-800 SQ26 Frankfurt – New York (JFK) Täglich 08:20 Uhr – 11:15 Uhr Airbus A380-800 SQ25 (VTL-Flug) New York (JFK) – Frankfurt Täglich 20:15 Uhr – 09:50Uhr (+1) Airbus A380-800 SQ25 (VTL-Flug) Frankfurt – Singapur Täglich 11:40 Uhr – 06:50 Uhr (+1) Airbus A380-800

Die A380-Version der Singapore Airlines verfügt über 471 Sitze in vier Klassen: Im Oberdeck befinden sich sechs Singapore Airlines Suiten und 78 Sitze der Business Class; im Hauptdeck sind 44 Sitze der Premium Economy Class und 343 Sitze der Economy Class. Die sechs Suiten, die von Pierrejean Design Studio entworfen und von Zodiac Seats UK hergestellt wurden, bieten dank ihrer komfortablen und umfangreichen Ausstattung mit freistehendem Bett, einem Drehstuhl und Sichtschutztüren höchste Privatsphäre- und Luxusstandards. Vier der Suiten können auch zu Doppelsuiten für gemeinsam reisende Paare kombiniert werden. Die Sitze der Business Class wurden von der britischen Firma JPA Design entworfen und von JAMCO hergestellt; sie sind verstellbar und können problemlos in flache Betten umgewandelt werden, die alle nach vorne gerichtet sind und direkten Zugang zum Gang haben. Sowohl die 44 Premium Economy Sitze als auch die 343 Economy Sitze wurden von deutschen Unternehmen hergestellt: ZIM Aircraft Seating, einem spezialisierten Flugzeughersteller mit Sitz in Immenstaad am Bodensee, der die Sitze der Premium Economy Class produzierte, sowie Recaro Aircraft Seating aus Schwäbisch Hall, die die 343 Economy Class Sitze hergestellt hat.

Singapore Airlines war weltweit die erste Fluggesellschaft, die den Superjumbo A380 im Oktober 2007 in Betrieb nahm. Ende 2017 wurden die Kabinen des A380 im Rahmen eines vierjährigen Entwicklungsprogramms mit einem Upgrade im Wert von mehreren Millionen Euro umfassend aufgerüstet.

Alastair Hay-Campbell, General Manager der Singapore Airlines in Deutschland, Österreich und der Schweiz, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, dass die A380 nach Frankfurt zurückkehrt und wir unseren Kunden damit unser neustes Flaggschiff, die preisgekrönte First-Class-Suite und die neue Business Class anbieten können. Ein besonderes Highlight sind unsere Sitze in der Premium Economy Class und in der Economy Class, die von deutschen Unternehmen hergestellt wurden. Wir freuen uns, schon bald unsere Gäste an Bord der A380 begrüßen zu können.“

(red / SQ)