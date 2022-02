BP startet Produktion von Bio-Kerosin

Speisereste werden in England zu umweltfreundlicherem Flugtreibstoff verarbeitet.

Am Montag startete der britische Energiekonzern BP in seiner Raffinerie in Lingen die Produktion von Bio-Kerosin. Dabei werden übrig gebliebene Fette aus Fritteusen, Kochrückständen sowie Biomasse-Abfällen herkömmlichem Kerosin beigemischt. Die verwendeten Fette sind dabei meist pflanzlichen oder tierischen Ursprungs.

Ohne Details zu nennen, erklärte BP, dass es bereits Kunden für das Bio-Kerosin gebe. Denn Fluglinien könnten den Kraftstoff "ohne technischen Umbau" (ihrer Flugzeuge, Anmerkung der Redaktion) "sofort einsetzen", heißt es.

(red)