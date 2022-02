Flughafen Stuttgart plant Herstellung von synthetischem Flugzeugkraftstoff

Der Flughafen Stuttgart will seinen Beitrag dazu leisten, den Flugverkehr noch umweltfreundlicher zu machen.

Der Flughafen Stuttgart will gemeinsam mit Partnern mit einer Durchführbarkeitsstudie klären, wie klimaschonendes synthetisches Kerosin aus „grünem“ Wasserstoff und prozessbedingtem Kohlendioxid (CO2) aus der Zementproduktion hergestellt werden kann. Diese

Studie wird vom Land mit gut einer Million Euro gefördert und bildet die Basis für die weiteren Planungsschritte bis zur Realisierung einer entsprechenden Anlage und den möglichen Einstieg von Investoren, heißt es in einer Mitteilung an die Medien.

Ziel der Studie ist der Nachweis wirtschaftlicher und technischer Machbarkeit sowie der Genehmigungsfähigkeit der Anlage. Ist die Durchführbarkeitsstudie erfolgreich, besteht die Chance, erstmals bei einem Zementwerk aus dem CO2 in der Abluft unter Verwendung

von Wasserstoff klimaschonendes Kerosin im industriellen Maßstab herzustellen.

(red / STR)