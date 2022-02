Finnair stellt neues Produkt vor

Alle Kabinen der Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A350 und A330 werden innerhalb der nächsten zwei Jahre kontinuierlich modernisiert. Das Angebot mit erneuerten Servicekonzepten wird ab Frühjahr 2022 nach und nach auf ausgewählten Strecken im gesamten Langstreckennetz von Finnair verfügbar sein. Die Strecken werden zum Verkaufsstart am 1. März 2022 bekannt gegeben.

Topi Manner, CEO von Finnair, sagt: „Unsere Investition zur Optimierung des Langstrecken-Flugerlebnisses zeigt das anhaltende Engagement des gesamten Finnair-Teams, unseren Gästen in jeder Reiseklasse ein modernes Premium-Erlebnis zu bieten. Die Pandemie hat sich dramatisch auf unsere Branche ausgewirkt, aber sie hat nichts an unserem hohen Anspruch geändert.“

Langstreckenverbindungen sind der Schlüssel der Strategie von Finnair. Die finnische Fluggesellschaft verbindet Europa und Asien über die kurze, treibstoffeffiziente Nordroute, und bietet außerdem hervorragende Verbindungen in die USA. Im Sommer 2022 plant Finnair fast 100 Ziele in Europa, Asien und den USA anzufliegen, darunter neue Langstreckenverbindungen nach Busan in Südkorea, Tokio Haneda in Japan sowie Dallas und Seattle in den USA.

Mehr Komfort in der Nordic Business-Klasse

Das brandneue Konzept für die Sitze der neuen Finnair Nordic Business-Klasse wurde in enger Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Unternehmen Collins Aerospace entwickelt. Die sogenannte „AirLounge“ ist kein traditioneller Flugzeugsitz, vielmehr wurde sie von Loungemöbeln inspiriert und ist so konzipiert, dass Gäste während eines Langstreckenflugs ein Maximum an Komfort, Platz und Bewegungsfreiheit an Bord genießen. Klare Linien und die dunkle, gemütliche Farbgebung folgen dem nordischen Designstil von Finnair, der sich auch in den Finnair-Lounges im Nicht-Schengen-Bereich des Flughafens Helsinki findet. Das finnische Designhaus Marimekko hat dazu passend eine neue Kollektion mit Decken und Kissen entworfen, die für eine warme und einladende Atmosphäre an Bord sorgen.

„Platz ist über den Wolken der Luxus. Deshalb haben wir uns viele Gedanken gemacht und viel Liebe zum Detail bewiesen, um den bestmöglichen Business-Klasse-Sitz für unsere Gäste zu schaffen“, so Ole Orvér, Chief Commercial Officer von Finnair. „Sowohl der Sitz als auch das gesamte verbesserte Erlebnis in der Nordic Business Klasse von Finnair bieten den Reisenden Komfort, mehr Freiraum und tolle Wahlmöglichkeiten. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Gäste in den kommenden Jahren an Bord unserer neuen Langstreckenflotte begrüßen zu dürfen.“

Die umfangreiche Investition umfasst neben der optimierten Business Class auch den Launch der neuen Premium Economy.

Die neue stilvolle und geräumige Premium-Economy von Finnair ist eine attraktive neue Reiseoption für Reisende. Sie verfügt über etwa 50 Prozent mehr Platz und Beinfreiheit als die reguläre Economy Class und bietet so bequemen Sitzkomfort für insgesamt 26 Reisende. Der neue Premium-Economy-Sitz wurde für verbesserten Komfort und Ergonomie optimiert. Finnair ist der Erstkunde des Vector™ Premium-Sitzes des Herstellers HAECO, der auch die Wartung und die Kabinenumrüstung für Finnair durchführt.

Ole Orvér, CCO von Finnair, sagt: „Wir sehen eine deutlich wachsende Nachfrage von Reisenden, die sich mehr Annehmlichkeiten und Komfort wünschen. Wir sind daher zuversichtlich, dass unsere neue Premium Economy stark nachgefragt wird.“

Neues in der Economy-Class

Auch die Finnair Economy-Class genießt im Rahmen der umfangreichen Modernisierung einen neuen Anstrich: Die Economy Reiseklasse in den aktuellen A330- und den neuen A350-Flugzeugen von Finnair erhalten neue Sitze, während die Economy-Sitze in den aktuell betriebenen A350-Flugzeugen neue Sitzbezüge erhalten. Zusätzlich erhält die Economy-Class ein aktualisiertes Inflight Entertainment (IFE)-Angebot mit größeren Bildschirmen und einer neuen Benutzeroberfläche, um sie an das Design der neuen Business- und Premium-Economy-Kabinen anzupassen.

Design-Kooperationen und neues kulinarisches Konzept im nordischen Stil

Finnair arbeitet seit jeher mit führenden finnischen Design-Ikonen zusammen. Auch das neue Kabinen-Konzept zeichnet sich durch elegante und hochwertige neue Textilien und Geschirr aus.

Alle Mahlzeiten an Bord werden auf neuem Porzellan des finnischen Designhauses Iittala serviert. Harri Koskinen, einer der bekanntesten zeitgenössischen Designer Finnlands, hat die Kuulas-Kollektion exklusiv für Finnair entworfen. Das neue Geschirr wird in der Business-Class und der neuen Premium-Economy serviert. Jedes Element der Kollektion wurde sorgfältig für den Einsatz an Bord entwickelt: Das Geschirr ist fast 20 Prozent leichter als das bisherige Geschirr von Finnair, was die Ziele von Finnair mit Blick auf Gewichtsreduzierung und damit der Reduzierung von CO2-Emissionen unterstützt.

Der Haupteingang für alle Kabinenklassen verfügt ab sofort über einen stilvollen neuen Eingangsbereich und eine Bar, die einerseits für einen besonders angenehmen ersten Eindruck bei den Gästen sorgt und andererseits zusätzliche Servicemöglichkeiten für das Kabinenpersonal schafft.

Gäste der Nordic Business-Klasse kommen zusätzlich in den Genuss eines neuen Speisen- und Getränkeangebots, darunter ein bis zu sechsgängiges Menü im modernen Bistro-Stil.

(red / AY)