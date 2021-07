Finnair baut Flugangebot wieder aus

Der Reiseverkehr zwischen Finnland und Österreich, Deutschland und der Schweiz ist ohne Grenzkontrollen möglich. Ob eine Reise an die finnische Küste, das Schärenmeer oder die Seenplatte – Finnland hat im Sommer viel zu bieten. Mit Finnair sind diese Urlaubsregionen sicher zu erreichen.

Finnland-Reisende können ab dem 26. Juli ohne Test bei der Ankunft und ohne Quarantäne einreisen, wenn Sie eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

Einreise auf einem Land mit geringem Risiko. Die offizielle Liste der finnischen Grenzschutzbehörde finden Sie hier.

vollständige COVID-19-Impfung (plus 14 Tage)

unvollständige COVID-19-Impfung (plus 14 Tage) inklusive COVID-19-Test innerhalb von 72-120 Stunden nach der Einreise

im Jahr 2006 oder später geboren

COVID-19-Erkrankung in den letzten sechs Monaten. Die Erkrankung muss durch ein medizinisches Zertifikat in englischer, finnischer oder schwedischer Sprache bescheinigt sein. Die Reisenden müssen zudem vollständig symptomfrei sein.

Zertifikat über ein negatives COVID-19 Testergebnis und ein zweiter COVID-19 Test innerhalb von 72-120 Stunden nach der Einreise

Reiseüberblick für den deutschsprachigen Markt

Finnair startet aktuell von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Wien, Zürich und Genf Richtung Helsinki.

Zudem nimmt Finnair die Verbindungen nach New York, Los Angeles und Chicago wieder auf, da sich die Pandemie-Lage in Nordamerika zusehends entspannt. Dank der geografischen Lage Helsinkis sowie kurzer Transferzeiten bietet Finnair eine der schnellsten Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin nach Los Angeles an.

„Wir freuen uns sehr, unsere Flüge langsam wieder aufzustocken und so Reisenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder gute Verbindungen nach Finnland und in die USA anbieten zu können – egal, ob für den Sommerurlaub oder die Geschäftsreise", sagt Jan Pellinen, General Manager Germany, Switzerland, Austria & Slovenia von Finnair.

„Wir verfolgen genau, wie sich die Reisebestimmungen in unseren Märkten entwickeln und haben die Flexibilität, die Flüge je nach Nachfrage zu erhöhen, sobald die Reisebeschränkungen ganz aufgehoben werden", ergänzt Ole Orvér, Chief Commercial Officer von Finnair.

Finnair erwartet, dass sich im Laufe des Jahres die Reiserichtlinien in vielen Ländern ändern werden. Einen guten Überblick zu aktuellen Reisebeschränkungen und Richtlinien der jeweiligen von Finnair bedienten Destinationen bietet eine interaktive Karte von Finnair. Diese finden Sie hier.

Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an Bord

Damit die Gesundheit der Gäste und der Crew jederzeit an erster Stelle steht, ergreift Finnair weiterhin strenge Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, betont man bei der Airline. So ist die Einhaltung des Sicherheitsabstands und das Tragen von Masken für alle Passagiere und Besatzungsmitglieder während der gesamten Reise (außer beim Essen) verpflichtend. Die Crew trägt zudem Handschuhe und es gibt intensive Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen an Bord der Flugzeuge. Zudem stellt Finnair seinen Passagieren ein Clean Kit zur Verfügung.

Alle Abläufe – vom Boarding bis hin zum Aussteigen der Gäste – werden laufend geprüft und angepasst. Weitere Informationen zu den Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen finden Sie hier.

Sicherheit und Flexibilität für den Urlaub

Damit Passagiere ihre Flüge mit einem sicheren Gefühl buchen können, hat Finnair die Buchungsrichtlinien seit Beginn der Pandemie flexibilisiert. So können Reisende Flüge, die sie zwischen April 2020 bis August 2021 gebucht haben, flexibel bis zu sieben Tage vor Abflug umbuchen. Auch eine Stornierung der Buchung ist bis sieben Tage vor Abflug möglich. Weitere Informationen finden Sie hier.

Außerdem beinhalten alle Buchungen, die bis zum 31. August 2021 online getätigt werden, eine kostenlose Corona-Schutz-Versicherung. Dieser Versicherungsschutz ist für Kunden erhältlich, die u.a. von Deutschland, Österreich oder der Schweiz ins Ausland reisen. Er ergänzt im Idealfall die eigene Reiseversicherung und deckt zum Beispiel folgende Kosten ab:

Coronavirus bedingte medizinische Kosten, einschließlich eines COVID-Tests mit positivem Ergebnis

zusätzliche Quarantänekosten aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus, z. B. zusätzliche Hotelübernachtungen

einen neuen Rückflug nach Hause, wenn Reisende den ursprünglichen Flug aufgrund einer Infektion verpassen

„Mit unseren flexiblen Buchungsrichtlinien und der kostenlosen Corona-Schutz-Versicherung bei Online-Buchungen möchten wir unseren Gästen Sicherheit und Verlässlichkeit bieten, sodass sie in diesen immer noch ungewöhnlichen Zeiten sicher und komfortabel mit uns an ihr Ziel kommen und Ihren Aufenthalt genießen können", sagt Jan Pellinen, General Manager Germany, Switzerland, Austria & Slovenia von Finnair.

