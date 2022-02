Korean Air meldet Rekordergebnis

Das vierte Quartal markiert mit Einnahmen in Höhe von 2,1807 Billionen KRW einen Rekord im Frachtgeschäft der Fluggesellschaft. Grund dafür war die Spitzennachfrage zum Jahresende, darüber hinaus haben die allgemein geringeren Bauchraum-Kapazitäten an Bord von Passagierflugzeugen aufgrund des reduzierten Betriebs zu einem spürbaren Preisanstieg geführt. Die Fluggesellschaft war in der Lage, proaktiv auf die durch die Omikron-Variante verursachten weltweiten Unterbrechungen der Lieferketten und Betriebseinschränkungen zu reagieren, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Während die Verbreitung von COVID-Varianten die Erholung des allgemeinen Passagiergeschäfts der Fluggesellschaft verzögerte, verzeichnete sie jedoch durch die Zunahme des Passagierverkehrs in Destinationen wie Guam, Singapur und Hawaii, die aus Korea heraus quarantänefreies Reisen ermöglichen, einen Umsatzanstieg von 14 Prozent auf 379,5 Milliarden KRW.

Zur aktuellen Situation: Die Verbreitung der Omikron-Variante kann die Normalisierung der globalen Lieferketten weiter verzögern und in der Folge die Verbrauchs- und Investitionsmuster weltweit verändern. Diese Unsicherheiten behält Korean Air für das Frachtgeschäft im Auge und stärkt die operativen Fähigkeiten, um stabile und zuverlässige Luftfrachtkapazitäten bereitzustellen. Die Airline reagiert aktiv auf Marktveränderungen und führt bei Bedarf Charter- und Cargo-only-Passagierflüge durch.

Korean Air geht davon aus, dass sich die Passagiernachfrage abhängig von den Virus-Varianten und den Einreisebestimmungen langsamer oder schneller erholen wird. Die Fluggesellschaft wird ihre Strecken weiterhin flexibel betreiben, um auf Markttrends zu reagieren.

(red / KE)