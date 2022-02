Zurück in der Heimat: Mit dem Lufthansa Flug LH725 kamen die letzten Athleten des erfolgreichen Teams D (insgesamt 27 Medaillen) am Montag in Deutschland an. Um 15:45 Uhr landete die Boeing 747-8 mit der Kennung D-ABYA und dem Taufnamen „Brandenburg" am Frankfurter Flughafen. Rund 50 Athleten (die von der Lufthansa-Pressestelle verwendete unsinnige Gender-Form, die von einer überwältigenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung abgelehnt wird, wurde von Austrian Wings durch korrektes und gut lesbares Deutsch ersetzt) mit ihren Gold-, Silber- und Bronzemedaillen waren an Bord dieses Fluges aus Peking, darunter die erfolgreichen Bob-Piloten um Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich sowie Katharina Hennig und Victoria Carl, die sensationell mit der Langlauf Damen Staffel Silber und im Staffel Sprint die Goldmedaille geholt haben.

Aufgrund der Corona-Regeln reisten die Sportler, deren Wettbewerbe bereits in der ersten Woche beendet waren, jeweils nach ihren Wettkämpfen ab. Insgesamt beförderte Lufthansa 605 Athleten und deren Betreuerteams zu den Olympischen Spielen und zurück.

