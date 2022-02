Lufthansa mit Spezialangeboten: Zwei Tickets zum Preis von einem

Die USA sind aktuell das große Sehnsuchtsziel für viele Menschen in Europa. Das zeigt die stark wachsende Nachfrage nach Flugtickets über den Nordatlantik bei den Airlines der Lufthansa Group. Doch die verstärkte Reisetätigkeit hat auch eine Schattenseite: Sie ist ein Treiber der Corona-Pandemie. In den USA sterben aktuell jeden Tag mehr Menschen an Corona als bei den Anschlägen von 9/11.

Lufthansa bietet in den kommenden Wochen eine besondere Aktion an: Wer ab sofort bis zum 6. März Economy Class Flüge aus Deutschland zu einem von 16 Lufthansa Group Zielen in den Vereinigten Staaten bucht, erhält zwei Tickets zum Preis von einem. Der Rückflug muss dabei bis zum 31. März 2022 stattfinden.

Buchbar ist der Tarif über eine Sonderseite auf www.lufthansa.com sowie in angeschlossenen Reisebüros. Eine Umbuchung ist nicht möglich.

Seit der Öffnung der USA für touristische Reisen im November des vergangenen Jahres wollen immer mehr Menschen in die Vereinigten Staaten fliegen. Zu den beliebtesten Destinationen zählen New York, Miami und Los Angeles, so die Lufthansa.

Zahlreiche Mediziner raten aufgrund der Coronapandemie indes von allen nicht unbedingt erforderlichen (Privat-)Reisen ab.

(red / LH)