Nürnberg: Pristina als neues Ziel im Flugplan

Die Fluggäste werden vom Inhaber und Geschäftsführer, dem Schweizer Ganesh Piga, teilweise höchstpersönlich nach Kosovo und zurück geflogen, teilte der Flughafen Nürnberg in einer Aussendung mit.

Die neue Direktverbindung ist gerade für die kosovarische Community in der Metropolregion interessant, die diese für gegenseitige Besuche von Familien, Freunden und Verwandten nutzen werden. In Bayern leben rund 45.600 Menschen mit kosovarischer Nationalität, allein in der Stadt Nürnberg über 2.300. Ebenso ist die AWO Nürnberg seit Januar 2007 im Kosovo aktiv, seit März 2009 sogar mit einem eigenen Büro in Pristina. Dort werden rückkehrende Familien aus Deutschland im Rahmen des Reintegrationsprojekts unterstützt.

Mit Pristina hält die 15. europäische Hauptstadt Einzug in den Flugplan des Albrecht Dürer Airport Nürnberg. Damit treibt der Flughafen den Ausbau des Streckennetzes nach Osteuropa weiter voran. Neben GP Aviation fliegen im Sommer drei weitere Airlines insgesamt zu fünf Zielen (Banja Luka, Belgrad, Skopje, Tuzla und jetzt auch Pristina) auf den Balkan. Somit ist nun das stärkste Osteuropa-Flugangebot verfügbar, das es ab Nürnberg je gab.

GP Aviation ist in Südosteuropa keine Unbekannte: Letztes Jahr transportierte die Airline insgesamt über 170.000 Passagiere von und nach Pristina. Tickets sind unter www.prishtinaticket.net buchbar.

