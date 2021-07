AUA fliegt im Sommer bis zu dreimal täglich nach Pristina

Starke Nachfrage für Flüge nach Südosteuropa bestätigen Bedeutung des Drehkreuz Wien. Mediziner sind allerdings in Sorge wegen weiterer Ausbreitung von Corona. Im vergangenen Sommer hatten Reiseheimkehrer vom Balkan und der Türkei laut Ansicht einiger Experten einen erheblichen Anteil an der Verbreitung des Virus in Österreich.