Russland lässt IL-112V Projekt ruhen

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Der einzige flugfähige Prototyp der Ilyushin Il-112V befand sich im August des vorigen Jahres auf einem Testflug bei Moskau. Während des Fluges in niedriger Höhe fing plötzlich das rechte Triebwerk Feuer, wie Aufnahmen eines Amateurfilmers zeigen. Bei einer kurz darauf eingeleiteten Rechtskurve riss offenbar die Strömung ab, woraufhin die Maschine unkontrolliert in einen Wald stürzte und in Flammen aufging. Die drei Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben.

Die IL-112V hob 2019 zu ihrem Erstflug ab. Es wurden zwei Prototypen gefertigt, wobei allerdings nur eine Maschine flugfähig war. Die IL-112V ist als Ersatz für die noch aus der Sowjetzeit stammenden Muster Antonow An-26 und Antonow An-32 gedacht.

Nun gab der Hersteller bekannt, den (Weiter-)Bau von zwei weiteren Prototypen vorerst einzustellen. Als Unfallursache gelten dem Vernehmen nach technische Mängel am Triebwerk und Konstruktionsdefizite im Bereich der Motoraufhängung.

(red)